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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی علوم پزشکی کاهش یافت

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی علوم پزشکی کاهش یافت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت از بازگشت نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی به قیمت سال گذشته با احتساب افزایش حدود ۱۵ درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا) دکتر محمدرضا فراهانی در نشست فعالان رسانه‌ای شعب دانشگاهی «مفدا» در وزارت بهداشت، با اعلام این خبر افزود: رتبه‌بندی و آنالیز خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است و نتایج آن در آینده نزدیک اعلام می‌شود.

وی با اشاره به تقاضای دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی جاری مبنی بر تجدیدنظر در اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی افزود: این تعرفه که از ابتدای امسال به دلایل گوناگون افزایش زیادی پیدا کرده بود، به قیمت‌های سال گذشته با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش به نسبت سال قبل تغییر کرد.

اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توسط صندوق رفاه دانشجویان افزایش یافته بود که پس از اعتراضات دانشجویی در این باره معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت قول داده بود که این افزایش بها اجاره بها تعدیل خواهد شد.

کد مطلب 4222817

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