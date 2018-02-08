به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان قزوین روز پنجشنبه با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، عبدالمحمد زاهدی استانداری قزوین، نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالان اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این مراسم اظهار کرد: از همه مردم و مدیران دعوت می کنم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حضور گسترده داشته باشند تا دشمن مایوس شود.

وی افزود: این بار نیز مردم با حضور جدی خود بار دیگر با امام و رهبری تجدید بیعت خواهند کردند و پایبندی خود به ارزشهای انقلاب را نشان خواهند داد.

استاندار قزوین تصریح کرد: در ایام پایانی سال هستیم باید امور اجرایی و مالی ساماندهی شود تا مشکلی ایجاد نشود.

وی یادآور شد: ستاد خدمات سفر فعال شود و بتوانیم در نوروز از میهمانان بخوبی پذیرایی کنیم.

زاهدی بیان کرد: باید از مدیریت بحران در کولاک اخیر در پلیس راه، راهداری، هلال احمر و بسیج تشکر کنیم چون بدون وقفه به خدمت رسانی مشغول بودند و در طول ۲ شب بیش از ۱۲ هزار نفر را اسکان دادند و هیچ حادثه ای در این بحران در استان ثبت نشد.

منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: در ایام شور، نشاط و سرزندگی هستیم، جا دارد از تلاش دولتمردان تشکر شود البته رسالت اصلی ما خدمت به مردم است.

وی افزود: امسال مسئولان استان در کنار مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزت و اقتدار ایران را به دنیا نشان می‌دهند.