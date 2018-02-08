یک هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد سمنان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، علیرضا خدابنده با بیان اینکه سهم اشتغال مناطق محروم و روستایی استان ۴۷۴ طرح است، ابراز داشت: طی مدت ۱۰ ماهه سال جاری یک هزار و ۴۱ فرصت شغلی برای مددجویان در ده‌ماهه سال جاری ایجادشده است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد استان سمنان ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی را برای مددجویان در سال جاری متعهد شده بود، افزود: افزون بر ۳۴۱ طرح علاوه بر تعهد این نهاد ایجادشده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه فرصت های شغلی بااعتبار ۱۸ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان در ده‌ماهه سال جاری ایجادشده است، ابراز داشت: از این تعداد در مجموع ۱۶۱ فقره تسهیلات به طرح‌های در حال فعالیت بااعتبار دو میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان باهدف پایدارسازی فرصت‌های شغلی پرداخت‌شده است.

خدابنده در ادامه تصریح کرد: عمده مشاغل ایجادشده در این مدت ۵۸۲ طرح خدمات، ۳۳۹ دام‌پروری، ۵۸ طرح کشاورزی و ۶۲ طرح در قالب صنایع‌دستی، معدنی و شیلات بوده است.

وی به رشد دو برای بودجه اشتغال در سال جاری اشاره کرد و افزود: از مجموع ۲۳ میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان بودجه اشتغال امسال، ۱۳ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان از محل منابع بانکی و ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان از منابع کمیته امداد بوده است.

خدابنده با اشاره به اینکه طی ده‌ماهه سال جاری زمینه حضور ۱۰۰ نفر از مددجویان در نمایشگاه‌های و فروشگاه‌های شهرستانی، استانی و کشوری برای به فروش رساندن محصولات تولیدی مهیا شده است، اضافه کرد: در همین مدت دو هزار و ۲۱۰ مشاوره شغلی به مددجویان جویای کار و شاغل ارائه‌شده است.