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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد:

شهردار خورموج عضو شورای ملی شهر و روستاهای دوستدار کتاب انتخاب شد

شهردار خورموج عضو شورای ملی شهر و روستاهای دوستدار کتاب انتخاب شد

بوشهر - سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی گفت: شهردار خورموج عضو شورای ملی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب انتخاب شد.

حمید زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته در حاشیه تقدیر از ۲۰ شهر برتر پایتخت کتاب ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد پس از بیان پیشنهادات و ایده های شهرداران کشور اعضای شورای ملی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب انتخاب شدند.

وی افزود: شهرداران خورموج، شیراز، قزوین و یزد به عنوان اعضای شورای مرکزی هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب با رای گیری از شهرداران و مدیران فرهنگ و ارشاد ۲۰ شهر برتر و معاونین وزیر و اعضای دبیرخانه انتخاب پایتخت کتاب انتخاب شدند.

زارعی بیان کرد: این شورا وظیفه برنامه ریزی، تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالمعل‌ها، شاخص‌ها، ضوابط و مقرارات و تهیه و تدوین بودجه در حوزه کتاب را در سطح ملی بر عهده دارند.

وی یادآور شد: همچنین در این نشست و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد از احمد شیخیانی شهردار خورموج و حمید زارعی سرپرست فرهنگ و ارشاد دشتی به عنوان یکی از ۲۰ شهر برتر کتاب تقدیر به عمل آمد.

شهر خورموج در چهارمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران نامزد پایتخت کتاب است.

کد مطلب 4222846

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