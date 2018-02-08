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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

فرماندار بهارستان:

بودجه عمران روستایی بهارستان طی یکسال اخیر۳۶میلیاردتومان بوده است

بودجه عمران روستایی بهارستان طی یکسال اخیر۳۶میلیاردتومان بوده است

بهارستان- فرماندار بهارستان در مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی بهارستان در صالحیه گفت: بودجه عمران روستایی بهارستان طی یکسال اخیر ۳۶میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور، صبح پنجشنبه با حضور در مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی شهرستان بهارستان در صالحیه، که با حضور محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری تهران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت:شهرستان بهارستان در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اجرای طرح های سامان دهی اتباع، دارای فعالیت های بسیار خوبی بوده است و در جهت تقویت و بالندگی نظام گام برداشته است.

سلیمان پور افزود: ما در حوزه اداری شرایط متفاوتی از سایر شهرستان ها ی استان تهران داریم چرا که در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ که این شهرستان تاسیس شد فضاها و اماکن و شرایط لازم را برای استقرار ادارات نداشت ولی به هر جهت مسئولین پیگیر بودند و این اتفاق افتاد و زیرساخت های اداری این شهرستان ایجاد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز ادارات دارای شرایط مطلوب تری هستند گفت: در ۳ سال اخیر اداره اطلاعات، اداره ثبت و اسناد و املاک، پزشکی قانون و اخیرا نیز اداره انتقال خون نسیم شهر بوده که مستقر شده اند و متاسفانه آخرین اداره هلال احمر در این شهر با سالنی به مساحت ۳۰۰ متر مربع فضای ادارای و تجهیزات شهرداری و شورای شهر پس از ۲ سال هنوز ایجاد نشده است و در این شهرستان که به اندازه چند استان دارای جمعیت می باشد هنوز هلال احمری سامان نیافته است.

فرماندار بهارستان اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته ۸ مدرسه و ۴ سالن ورزشی دانش آموزشی که ۴۰۰ درصد فضای ورزشی دانش آموزی ما ارتقا پیدا کرده است و در این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

سلیمان پور در ادامه گفت: کلنگ زنی های امروز همگی دارای طرح و برنامه هستند و بودجه آنها نیز موجود می باشد.

وی افزود: در حوزه عمران روستایی  در کمتر از یک سال گذشته تا به امروز مبلغی حدود ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ۴ روستای شهرستان بودجه دریافت کرده ایم و از این مقدار حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است و پروژه های اثرگذار ایجاد شده است و اکنون ۲۲ میلیارد تومان دیگر در حساب ها باقی مانده است.

کد مطلب 4222872

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