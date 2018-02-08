تصویب بودجه ۲۷۰ میلیارد ریالی سال ۹۷ شهرداری پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جنیدی، صبح پنجشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: کلیات بودجه سال آینده شهرداری پیشوا به تصویب رسیده است و رویکرد این بودجه بندی تغییر محسوسی یافته است و به سمت توجه به مناطق کم برخوردار سوق پیدا کرده و درآمدها نیز بر پایه درآمدهای پایدار طراحی شده اند.

وی در توضیح رقم بودجه این شهرستان افزود: بودجه پیشنهادی شهرداری پیشوا برای سال ۱۳۹۷ قریب ۲۷۰میلیارد ریال است که کلیات آن در شورای اسلامی شهر مورد تصویب همه اعضا قرار گرفت و جزییات آن نیز مورد بحث و رأی گیری واقع شد و پس از تصویب و تشریفات قانونی برای اجرا به شهرداری ابلاغ می شود.

جنیدی با اشاره به اینکه اولین بودجه شهرداری پیشوا که به تصویب شورای اسلامی شهر رسید ۲میلیارد و پانصد میلیون ریال بود گفت: ااین افزایش نشانگر اجرای مولفه های رشد و توسعه یافتگی در پیشوا است.

وی درادامه بیان داشت: حق مردم شهرک نقش جهان پیشوا این نیست و در برخی موارد به این مردم اجحاف و ظلم شده است و یکی از مشکلات موجود، مقوله فضای سبز است که آب آن توسط آب و فاضلاب قطع شده و در این راستا دلیل اصلی مشکلات سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل عدم پایبندی سازندگان به تعهدات پس از ساخت است خصوصا در بحث فاضلاب که جمع آوری فاضلاب نمونه ای از آن می باشد.

جنیدی با اشاره به اینکه به زودی مجتمع ادارات شهرستان پیشوا و کلانتری ویژه در شهرک نقش جهان ایجاد می‌شود در تشریح روند احداث بنا توسط شهرداری افزود: زمین بزرگی برای احداث بوستان در این شهرک را در نظر گرفته ایم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا از مردم خواست: خانه های مجردی داخل شهرک پیشوا را به اصناف و اتحادیه ها اعلام کنید و ادارات مرتبط هم جلساتی را ترتیب دهند تا از این موضوع ناپسند اجتماعی جلوگیری شود.