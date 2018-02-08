دشمن به دنبال تحریف شهادت است/آرمان های شهدا ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی صبح پنج شنبه در جمع مردم بیرجند با اشاره به رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: خلق و خوی شهادت هنوز در جامعه زنده بوده و از این حیث دشمن جرات نگاه کردن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تحریف شهادت است، افزود: باید با ادامه دادن راه شهدا و الگوبرداری از سیره و روش زندگی آن ها، دشمن را از رسیدن به اهدافش ناامید کنیم.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر از اهداف شهدا بوده بنابراین باید این امر را در جامعه احیا و اجرایی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی آگاهی، بصیرت و بیداری را از عنصرهای ضروری برای جامعه دانست و گفت: حجاب بانوان یکی از سرمایه های جامعه بوده که باید آن را حفظ کنیم.

وی با اشاره به ایام الله دهه فجر بیان کرد: انقلاب اسلامی طی چندین سال گذشته فتنه های زیادی را پشت سر گذاشته و امروزه نیز دستاوردهای زیادی دارد.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه فتنه های زیادی در عصر امام خمینی (ره) برطرف شد، اظهار کرد: در عصر کنونی نیز با هوشیاری رهبر فرزانه انقلاب، دشمن در تمامی فتنه های خود با شکست مواجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان انقلاب و ارزش های آن باشیم، افزود: نباید اجازه دهیم که دستاوردهای چهل ساله این نظام، از بین برود.