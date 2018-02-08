روزانه میلیاردها ویروس بر زمین می بارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایو ساینس، محققان برای نخستین بار مقدار زیادی از ویروس های موجود در اتمسفر را تحلیل و بررسی کردند. گاهی اوقات این ویروس ها که تعدادشان به چند میلیارد می رسد، میلیون ها کیلومتر از مکان تولید خود فاصله می گیرند و دوباره به سطح زمین برمی گردند.

محققان برای انجام این تحقیق لایه مرزی در جو (اتمسفر آزاد) را بررسی کردند که زیر استراتواسفر است. آنها متوجه شدند در ارتفاع ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متری زمین ویروس ها همراه جریان های هوایی و ذرات خاک یا آب تبخیر شده سفر می کنند.

دانشمندان درحقیقت تخلیه میکروب های هوایی را کشف کردند. آنها متوجه شدند گاهی اوقات صدها میلیون ویروس فقط در یک متر مربع از سطح زمین می بارند. همچنین روزانه ده ها میلیون باکتری در همین مساحت می بارند.

کرتیس سوتل ویروس شناس و یکی از محققان این پژوهش می گوید: روزانه بیش از ۸۰۰ میلیون ویروس به ازای هر مترمربع در اتمسفر زمین ذخیره می شود. به این ترتیب می توان گفت به ازای هر نفر از ساکنان کانادا ۵ ویروس ذخیره می شود.

با این وجود بارش ویروس ها هیچ ارتباطی با شیوع آنفلونزا ندارد. ویروس ها خوشه های مواد ژنتیکی در غلافی از پروتئین هستند که به خودی خود تولید نمی شوند.

جالب آنکه این ویروس هاحداقل ۳۰۰ میلیون سال است در سراسر زمین پراکنده اند. در حقیقت نتایج این تحقیق نشان داده ویروس ها در کره خاکی پراکنده هستند.

برخی از این ویروس ها مانند آنفلونزا و ایبولا بیماری زا هستند اما بسیاری از آنها غیر مسری هستند. هرچند انواع ویروس های موجود مشخص نیست اما حدود ۳۲۰ هزار نوع ویروس فقط پستانداران را آلوده می کنند.