۳ فروند هواپیما در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازآماد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ دوم خلبان محمد جعفر تک در مراسم رونمایی از هواپیماهای بازآماد شده است، اظهار داشت: با اورهال سه فروند هواپیمای اف۱۴، اف ۷ و پی سی ۷، ظرفیت عملیاتی پایگاه هوایی افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه دشمن گمان می کرد با تحریم هایی که به زعم خودش فلج کننده است، می تواند بخشی از توان دفاعی ما را زمین گیر کنند افزود: غیرت و تلاش شبانه روزی کارکنان نیروی هوایی در این پایگاه و سایر پایگاه های هوایی نشان داد این تحریم ها بی نتیجه است.

فرمانده پایگاه شهید بابایی اضافه کرد: تلاش برای اورهال پرنده های زمین گیر شده براساس منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت حفظ بیت المال در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: هواپیمای پی سی ۷، که سال ۹۵ زمین گیر شده بود در مدت یکسال و صرف پنج هزار نفر ساعت به مرحله عملیاتی شدن بازگشت و همچنین جنگنده اف ۷ نیز سال ۹۲ زمین گیر شد و پس از مراحل اورهال و پس از چهار مرحله پرواز آزمایشی مجددا عملیاتی شد.

امیر تک با اشاره اورهال جنگنده اف ۱۴ گفت: مراحل بازآماد این پرنده از بهمن سال گذشته آغاز شد و پس از طی مراحل مختلف در دی ماه سال جاری پرواز آزمایشی آن انجام شد و به چرخه عملیاتی نیروی هوایی ارتش بازگشت.