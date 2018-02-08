به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهرامسری صبح پنجشنبه در همایش تجلیل از مدیران، دبیران و دانس آموزان برتر دبیرستان های صدرا لرستان با اشاره به اینکه شاه کلید رشد کشور تربیت انسان های متعهد و متخصص است، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد دبیرستان های صدرا سازمان تبلیغات اسلامی به ۱۵۰ مدرسه رسیده است و ۱۰ هزار دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ مدرسه متوسطه دوم صدرا با هفت هزار و ۲۷۶ دانش آموز در کشور فعالیت می کنند، تصریح کرد: ۳۰ مدرسه صدرا متوسطه اول با ۲۸۰۰ دانش آموز فعال هستند.

رئیس سازمان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرا با تاکید بر اینکه هر سال هزار تا ۱۵۰۰ دانش آموز جدید در مدارس صدرا پذیرش می شوند، افزود: امروز توسعه کمی مدارس صدرا را تاحدودی متوقف کرده ایم و نگاه به رشد کیفی داریم.

بهرامسری با اشاره به اینکه در وزارت آموزش و پرورش اهتمام بسیار خوبی برای اصلاح امور رشته معارف اسلامی وجود دارد، در کمیته علوم و معارف اسلامی مباحث مطرح می شود و معاونان وزیر و نماینده حوزه های علمیه و مدارس صدرا نیز در این کمیته حضور دارند، ادامه داد: یک اهتمام ویژه ای برای گسترش رشته معارف و تقویت آن ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه دبیرستان های صدرا برای ما حکم دژ های فرهنگی را دارد، تصریح کرد: از ۱۰ هزار دانش آموز این مدارس ۵۳۰۰ نفر پسر و ۴۷۰۰ نفر دختر هستند؛ اهتمام ویژه ای برای رشد علمی دبیرستان ها شکل گرفته است.

رئیس سازمان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرا با تاکید بر اینکه ۲۰۶ نفر از فارغ التحصیلان دبیرستان های صدرا به حوزه علمیه وارد شده اند و ۷۰۴ نفر نیز وارد رشته های دانشگاه های دولتی روزانه شده اند، یادآور شد: ۵۵ نفر از فارغ التحصیلان مدارس صدرا به دانشگاه های دولتی شبانه، ۲۵۱ نفر به دانشگاه پیام نور، ۵۵ نفر به دانشگاه های غیرانتفاعی و ۶۷ نفر به دانشگاه های آزاد اسلامی وارد شده اند.

بهرامسری خاطرنشان کرد: ۱۱ نفر از فارغ التحصیلان مدارس صدرا وارد دانشگاه علوم قضایی شده اند، ۱۳ نفر وارد دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۲ نفر وارد دانشگاه فرهنگیان، ۶ نفر وارد دانشگاه رضوی مشهد شده اند و در مراکز نظامی و انتظامی نیز اقبال خوبی به فارغ التحصیلان دبیرستان های صدرا وجود دارد.