انهدام باند سارقان لوازم داخلی خودرو در مرکز پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا بستو، اظهارداشت: با توجه به افزایش سرقت جرائم داخل خودرو و لوازم در محدوده ابوسعید، تیمی از ماموران این کلانتری برای دستگیری سارقان وارد عمل شدند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده محدوده سرقت ها و شگرد سارقان به دست آمد و پس از چند شبانه روز تعقیب و مراقبت، پنج سارق لوازم داخلی خودرو در این محدوده شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قم قضایی قرار گرفت که متعاقبا دستور بازداشت متهمان صادر و با شناسایی مخفیگاه متهمان، ماموران برای دستگیری آنها به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، بیان کرد: طی یک عملیات ضربتی، هر پنج سارق دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان اموال مسروقه ای از جمله لاستیک، ساب، کیسه گردو، عینک افتابی، کیف مدرسه، دفترچه خدمات درمانی، تبلت، کارت های عابر بانک، و تعدادی اموال شخصی مسروقه کشف شد.

سرهنگ بستو، تصریح کرد: هر پنج متهم پس از دستگیری تحت بازجویی قرار گرفتند که به جرم خود مبنی بر سرقت اعتراف و پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شدند.