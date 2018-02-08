  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

انهدام باند سارقان لوازم داخلی خودرو در مرکز پایتخت

انهدام باند سارقان لوازم داخلی خودرو در مرکز پایتخت

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، با اشاره به دستگیری پنج سارق لوازم داخلی خودرو گفت: این متهمان با تشکیل یک باند، اقدام به سرقت می کردند که با اقدام به موقع پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا بستو، اظهارداشت: با توجه به افزایش سرقت جرائم داخل خودرو و لوازم در محدوده ابوسعید، تیمی از ماموران این کلانتری برای دستگیری سارقان وارد عمل شدند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده محدوده سرقت ها و شگرد سارقان به دست آمد و پس از چند شبانه روز تعقیب و مراقبت، پنج سارق لوازم داخلی خودرو در این محدوده شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قم قضایی قرار گرفت که متعاقبا دستور بازداشت متهمان صادر و با شناسایی مخفیگاه متهمان، ماموران برای دستگیری آنها به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، بیان کرد: طی یک عملیات ضربتی، هر پنج سارق دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان اموال مسروقه ای از جمله لاستیک، ساب، کیسه گردو، عینک افتابی، کیف مدرسه، دفترچه خدمات درمانی، تبلت، کارت های عابر بانک، و تعدادی اموال شخصی مسروقه کشف شد.

سرهنگ بستو، تصریح کرد: هر پنج متهم پس از دستگیری تحت بازجویی قرار گرفتند که به جرم خود مبنی بر سرقت اعتراف و پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شدند.

کد مطلب 4222888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها