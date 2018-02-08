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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان خبر داد:

افزایش سانس‌های اکران فیلم‌های جشنواره فجر در زاهدان

افزایش سانس‌های اکران فیلم‌های جشنواره فجر در زاهدان

زاهدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: تعداد سانس‌های اکران ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان از امروز در سینما «هلال» زاهدان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: با اضافه شدن فیلم‌های «به وقت شام» و «چهارراه استانبول» به برنامه ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان، سانس سوم از امروز به برنامه سینما «هلال» زاهدان اضافه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: امروز برنامه اکران فیلم فجر در این سینما از ساعت ۱۷ شروع و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.

وی گفت: فردا جمعه نیز فیلم‌های این سینما در ۴ سانس و از ساعت ۱۵ تا ۲۳ خواهد بود.

مسگرانی با اعلام افزایش قیمت بلیط دو فیلم تازه وارد به جشنواره فجر زاهدان افزود: بلیط این دو فیلم ۷۰۰۰ تومان و بیشتر از بقیه فیلم‌هاست.

مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مردم پیگیر اخبار جشنواره فجر هستند، ادامه داد: استقبال مردم از جشنواره ششم فجر زاهدان کم‌نظیر بوده است چرا که برای نخستین بار در سال‌های اخیر، زاهدان با دو سینما میزبان جشنواره فیلم فجر است.

وی اضافه کرد: سینما اشراق بیش از ۲۰۰ صندلی و سینما هلال نیز ظرفیت پذیرش ۶۰۰ تماشاچی را دارد، این ظرفیت سبب شده تا امسال اکثر سانس‌ها با ظرفیت کامل روبه رو شود.

کد مطلب 4222889

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