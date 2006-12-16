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۲۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰

همایش " ذوق، دیدن و امر استعلایی" در انگلستان برگزار می شود

همایش " ذوق، دیدن و امر استعلایی" 15 دیماه امسال در دانشگاه ساسکس انگلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی انجمن مطالعات قرن 18 برگزار کننده این همایش است.

در این همایش بنا است دیدگاههای مختلف در باب زیبایی که تا اوان قرن نوزدهم در کشورهای غربی و بخصوص در انگلستان مطرح بوده اند به بحث گذاشته شوند.

هرچند اندیشه فلسفی در باب زیبایی با حمله افلاطون به هنر ضربه خورد اما در جهان جدید بار دیگر بجد از سوی متفکران و فیلسوفان به بحث گذاشته شد. یکی از دوره های قابل توجهی که به هنر توجه شد قرن هجدهم بود و این همایش در صدد است اندیشه های زیبایی شناسانه این دوره را به بحث گذارد.

کد مطلب 422289

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