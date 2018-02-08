کمبود منابع آب نباید مانع اجرای طرح های کشاورزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری و افتتاح ۳۷ هزار هکتار از اراضی تجهیز و نوسازی شده شهرستان دهلران اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیت های بزرگی در بخش آب و خاک و کشاورزی است.

وی افزود: از سال ۹۳ تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد دلار از طریق صندوق ذخیره ارزی و با موافقت مقام معظم رهبری برای طرح های آب و خاک، در مناطق جنوب غرب، جنوب، غرب و شمال غرب هزینه شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از طرح های حوزه کشاورزی، طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام است که تاکنون بیش از ۳۲۰ هزار هکتار از این میزان به اتمام رسیده است.

جهانگیری ادامه داد: ۵۰ هزار هکتار از این میزان در استان ایلام قرار دارد که امروز شاهد افتتاح و بهره برداری بیش از ۳۷ هزار هکتار از آن هستیم که البته نوسازی ۱۶ هزار هکتار نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه برای طرح های آب و خاک در غرب کشور محدودیتی وجود ندارد تصریح کرد: کمبود منابع آب نباید مانع توسعه کشاورزی در بخش آب و خاک شود.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: یکی از مهمترین برنامه های دولت تکمیل سدهای کشور و توسعه سدسازی است که از این طریق میلیاردها مترمکعب آب ذخیره سازی و در جهت مصارف مختلف استفاده می شود.

وی افزود: هیچ محدودیتی برای مجوزهای صنعتی در استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و آذربایجان غربی وجود ندارد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: با اجرای طرح های آب و خاک در حوزه کشاورزی تاکنون بیش از هزاران میلیارد تومان هزینه شده است که قطعاً در شکوفایی اقتصاد کشور نقش مهمی دارد.