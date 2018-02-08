طراحی بسته های آموزش های شهروندی در شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری با اشاره به اینکه آموزش شهروندی یک دوره ای نیست که برگزار شود و بعد به دست فراموشی سپرده شود عنوان کرد: آموزش های شهروندی تمرین در عمل است و زندگی هر روز ما است. آموزش های شهروندی باید مردم را تمرین دهد که حق خودشان بر شهر را در چهارچوب قانون موثر و مثبت پیگیری کنند.

وی با تاکید برضرورت آموزش های شهروندی و فرآیند های آموزشی گفت: باید مردم را از حق خود شامل اظهار نظر، تصمیم گیری در برخی حوزه ها و طرح ایده ها آگاه نماییم و نهاد مدیریت شهری و آموزشی نیز باید با فراهم کردن فرآیند های آموزشی مکمل برای بهبود دانش و آگاهی، شهروندان را مشاوره دهد تا متناسب با رفتار شهروندی عمل کنند، ضمن اینکه خودمان باید شهروندی عمل کنیم.

فخاری در رابطه با برنامه شورای شهر برای توسعه آموزش های شهروندی گفت: طراحی فرآیند های آموزشی و برنامه ریزی تعامل های آموزشی یک تخصص مربوط به کمیسیون فرهنگی اجتماعی است و ما بر اساس این تخصص بسته های آموزشی طراحی خواهیم کرد.

عضو شورای شهر تهران به نقش شهروندان در پیش برد اهداف آموزشی و شهروندی اشاره کرد و افزود: برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری ، سند حقوق شهروندی و غیره یک گام از کل مسیر است، باید از خود مردم پرسید که شهروندی چیست و چگونه تحقق پیدا می کند.

فخاری افزود: اگر صحبت از حقوق شهروندی و آموزش های شهری است ، شرط اول این است که به عنوان مدیریت شهری، راه گفتگو با مردم را خودمان تمرین دهیم، از مردم نیاز هایشان را بپرسیم و آن ها را در جریان اقدامات و فعالیت ایی که انجام می شود بگذاریم.

وی جشنواره مشکات را آشنایی شهروندان با مسئولیت هایشان دانست و گفت: شهروند کسی است که در شهر خود نسبت به فرآیند ها آگاه و به دنبال آگاهی های بیش تر است و با نقش موثری که دارد اگر مدیریت شهری مسیر نادرستی طی کند، با داشتن مهارت و آگاهی مسیر را به طریق قانونی تصحیح می کند.