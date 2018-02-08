۴۰۰ واحد بافت فرسوده در تبریز جابجا و نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش در ارتباط زنده ویدیوئی با مراسم آغاز برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهار داشت: از ۱۱ هزار واحد مسکونی واقع در بافت فرسوده شهر تبریز که در چهار سال گذشته برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، هفت هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده اند.



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تحویل ۱۶۰ واحد مسکونی و بهسازی و نوسازی ۶۰۰ واحد در تبریز در قالب طرح بازآفرینی شهری خاطر نشان کرد: جابجایی و نوسازی این ۶۰۰ واحد مسکونی در زمین‌های متصل به بافت فرسوده شهر تبریز و در مساحتی هفت هزار مترمربع با همکاری شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان صورت خواهد گرفت.