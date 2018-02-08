کلید دستیابی به آرامش و توسعه دائمی کشور باور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی ظهر پنجشنبه در نخستین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد که در دانشکده علوم این دانشگاه برگزار شد اظهار کرد: درخشش دانشگاه های ما در عرصه مبارزات انقلابی، دفاع مقدس، سازندگی، دانش و تکنولوژی و عرصه های مختلف، دستاورد بها دادن و شخصیت دادن به دانشگاه بود و شرط شکوفایی دانشگاه نیز آرامش در عرصه پرسش گری دانشجو و پاسخگویی اساتید است.

وی افزود: ایجاد انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی سبب ایجاد بارقه های امید در دل ها دانشجویان در حال تحصیل می شود. انقلاب ما مظهر اراده الهی برای حراست از مستضعفان بر زمین و مظهر نصرت الهی در نقطه یاس و ناامیدی است. پایداری و پایمردی در مسیر انقلاب تضمین کننده پیروزی و دستیابی به آرمان های انقلاب است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: امام خمینی (ره) در دو دوره ای که پرچم مبارزه را برافراشتند، تحلیل گران سیاسی فراگیر شدن این مبارزه را امری غیر ممکن می دانستند چراکه تمامی خواستگاه های انقلاب به حاشیه رفته بودند. آنچه در نهضت ملی شدن نفت اتفاق افتاد نوعی سر خوردگی را برای مبارزان سیاسی ایجاد کرد به همین دلیل به صحنه آوردن دانشگاهیان، حوزویان و بازاریان کار بسیار سختی بود که امام خمینی (ره) انجام داد.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) نگاه دانشجو را به اسلام معطوف کردند تصریح کرد: دانشگاه با دمی که امام خمینی (ره) در آن دمیدند از درخشش مبارزاتی برخوردار شد و اسلام جانی دوباره گرفت.

علوی تاکید کرد: ایجاد آرامش در عرصه های مختلف یکی از موارد بسیار مهمی است که سر لوحه کار ما در وزارت اطلاعات قرار گرفت و بر آن شدیم تا امنیت را برای دانشگاه ها، فعالان هنری، اقتصادی و همه جامعه با مشارکت همه برقرار کنیم. ما معتقدیم که پایدار ترین امنیت، امنیتی است که علاوه بر دانش پایه بودن و پژوهش پایه بودن، مردم پایه باشد. اگر جامعه احساس کرامت کند و آحاد جامعه احساس شخصیت کند، کسی به سمت ناهنجاری ها نمی رود.

وی افزود: از سال ۹۲ و آغاز دولت تدبیر و امید از طریق بها دادن به دانشگاه ها شاهد این هستیم که هر ساله برنامه های روز دانشجو نه تنها گسترش پیدا کرده است بلکه دیگر شاهد هیچ چالش امنیتی و هنجار شکنی نیستیم.

وزیر اطلاعات با تاکید بر باور کردن مردم به عنوان کلید دستیابی به آرامش و توسعه دائمی ابراز کرد: مردم ما بزرگترین بازدارنده تهدیدات خارجی هستند و ما باید تلاش کنیم تا برنامه های خود را با تکیه بر مردم، برای مردم و همراه مردم انجام دهیم.