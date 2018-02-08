بهره برداری از ۱۰ طرح روستایی توسط وزارت تعاون در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه پروژه پرورش شتر در شهرستان نهبندان با اشاره به ظرفیت بالای خراسان جنوبی در پرورش شتر بیان کرد: توسعه استان باید بر اساس مزیت ها و دانش صورت گیرد.

وی با بیان اینکه طرح های خلاق و دارای نوآوری در اولویت دریافت تسهیلات هستند، گفت: پرورش شتر طرح بسیار مطلوبی بوده چرا که فرآورده های شتری ذائقه مصرف دارد.

ربیعی با بیان اینکه وزارت تعاون در استان خراسان جنوبی ۱۰ طرح روستایی را برای بهره برداری دارد، گفت: برای افتتاح پروژه پرورش شتر نهبندان، بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار پرداخت کرده کرده ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این طرح با مشارکت ۱۱۰ خانواده در شرکت تعاونی به بهره برداری رسیده و از اقدامات ارزنده و مهمی برای خراسان جنوبی است.

گفتنی است؛ طرح پرواربندی و پرورش شتر از نخستین طرح مشارکتی سطح کشور به شمار می رود که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع در روستای چاهداشی نهبندان به بهره برداری رسید.