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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

دوچرخه سواری قهرمانی جاده – میانمار

عناوین هفتم و دهم برای رکابزنان جوان ایران

عناوین هفتم و دهم برای رکابزنان جوان ایران

دوچرخه سواران جوان ایران در رتبه هفتم و دهم مسابقه تایم تریل جوانان قهرمانی آسیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز نخست از رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا در میانمار، دو نماینده کشورمان در مسابقه تایم تریل به مصاف رقبای خود رفتند.

احسان دهقان رکابزن جوان کشورمان در بخش تایم تریل انفرادی بعد از طی مصاف ۲۲ کیلومتر در رده دهم قرار گرفت. در این ماده رکابزنانی از قزاقستان، هنگ کنگ و ویتنام مدال های طلا، نقره و برنز را دریافت کردند.

همچنین ساجده سیاحیان در ماده تایم تریل انفرادی جوانان بعد از طی مسیر ۱۱ کیلومتر در مجموع در رده هفتم قرار گرفت.

در پایان روز نخست مسابقات دوچرخه سواری جاده آسیا تیم ملی کشورمان با یک مدال نقره به کار خود پایان داد. این نشان نقره توسط تیم شش نفره تایم تریل کشورمان به دست آمد. این نشان با ارزش بعد از سالها برای ایران بدست آمد.

فردا جمعه بیستم بهمن ماه و در دومین روز از مسابقات، نمایندگان کشورمان در ماده تایم تریل انفرادی امید مردان، تایم تریل انفرادی امید و بزرگسالان بانوان و تایم ترتیل انفرادی پیشکسوتان به مصاف رقبای آسیایی می روند.

سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و پنجمین دوره مسابقات در بخش جوانان و هفتمین دوره رقابت های پیشکسوتان از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار می‌شود.

کد مطلب 4222937

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