به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدام غیر اخلاقی و غیر ورزشی سامسونگ، سفیر کره جنوبی به وزارت امور خارجه احضار شد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر فوق، گفت: در پی انتشار خبری مبنی بر تصمیم مسئولین کمیته بین المللی المپیک و شرکت سامسونگ کره جنوبی مبنی بر مستثنی قرار دادن ورزشکاران ایرانی در کنار ورزشکاران کره شمالی شرکت کننده در بازی های المپیک زمستانی پیونگ چانگ از دریافت هدایای شرکت کره ای سامسونگ به بهانه تحریم های بین المللی، شب گذشته کیم سونگ هو سفیر کره جنوبی در تهران توسط محمود فرازنده، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

قاسمی افزود: در این دیدار مراتب اعتراض شدید وزارت امور خارجه و جمهوری اسلامی ایران نسبت به این رفتار غیر اخلاقی و مغایر با روح حاکم بر بازی های المپیک که شعار خود را ورای رنگ، دین، نژاد و سیاست قرار داده، به وی اعلام شد. در این دیدار خاطر نشان شد در صورتی که شرکت سامسونگ مراتب عذرخواهی خود را از این اقدام نابخردانه اعلام نکند، این موضوع شدیدا بر روابط تجاری شرکت سامسونگ با جمهوری اسلامی ایران تاثیر خواهد گذاشت.

سفیر کره جنوبی ضمن ابراز تاسف فراوان در این دیدار اعلام کرد: طی تماس های مکرر با مقامات ذیربط در وزارت امور خارجه و دولت کره جنوبی و شرکت سامسونگ موضوع را بدلیل اهمیت و حساسیت دنبال کرده و طبق اظهارات مقامات رسمی دولت کره جنوبی و شرکت سامسونگ هیچ گونه دخالتی در بروز این سوء تفاهم و توزیع اقلام اهدائی به عنوان اسپانسر این بازیها نداشته اند.