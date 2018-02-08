۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بافت های فرسوده در سال۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ولی الله سیف مراسم نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: براساس آمارهای بانک مرکزی بخش مسکن بویژه در ماه های اخیر تحرک ویژه ای داشته است و این علائم مثبت را به اقتصاد نشان می دهد و می بینیم که در آمارهای رشد اقتصادی بخش مسکن وضعیت خیلی بهتری پیدا می کند.

وی گفت : نظام بانکی کشور با وجود محدودیت هایی که دارد برای اثر بخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی تلاش می کند منابع محدود تسهیلاتی خود را هدف دار به سمت فعالیت هایی که می تواند آثار مثبت اقتصادی بیشتر داشته باشد و بخش مسکن یکی از آن بخش ها است مخصوصا طرح های که امروز آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد هدایت کند.

سیف با اشاره به اینکه نظام بانکی هم می تواند منشاء تحولات جدید باشد افزود: موضوع دیگر نوع نگاهی است که برای حمایت از این فعالیت ها مطرح است اینکه ما دو شیوه را می توانیم مورد توجه قرار دهیم یکی تامین یارانه نرخ سود و دیگری تامین منابع برای نظام بانکی که بتواند به کاهش نرخ سود و نیز افزایش منابع نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به این بخش کمک کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش بینی شده برای سال ۹۷ و در اولین اقدام ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مورد توجه قرارگیرد که تا سال ۱۴۰۰ برای این بخش ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل می شود و می تواند آثار مثبتی هم داشته باشد که ایجاد ۲۴۰ هزار شغل جدید، شتاب بخشیدن به رونق بخش مسکن و نیز افزایش ۳۵ درصدی فضای عمومی شهری از جمله آنها است.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در سال ۹۷ پیش بینی شده است افزود : اولویت دولت در اجرای این طرح کمک به تامین اعتبار سرانه هاست و لذا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار از محل وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار می گیرد و منابع نظام بانکی هم به میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان تزریق خواهد شد ضمن اینکه منابعی هم برای ودیعه مسکن در دوره ساخت در نظر گرفته شده تا آندسته از ساکنان بافت های فرسوده که واحدهای آنها در دوره ساخت در اختیار طرح نوسازی قرار می گیرد بتوانند در دوره ساخت سکونتگاه مناسبی پیدا کنند.

سیف گفت: بررسی های ما نشان می دهد متوسط آورده کشوری مالک در بافت های فرسوده ۸۰ متر مربع زمین به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیون تومان است که متوسط تسهیلات بانکی به آنها ۴۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد است که با احتساب تزریق منابع صندوق و وجوه اداره شده که صفر درصد است این نرخ به ۹ درصد کاهش می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود : برای دریافت کنندگان این تسهیلات دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده است و پیش بینی شده در پایان طرح به ازای ۸۰ متر زمین بطور متوسط ۱۰۰ متر مربع واحد مسکونی خالص به مشارکت کننده تحویل داده شود که پیش بینی می شود ارزش تقریبی آن حدود ۲۰۰ میلیون تومان باشد که اقدام مثبتی است.

وی گفت : متوسط آورده مالک در شهر تهران حدود ۱۰۹ متر مربع به ارزش تقریبی ۳۲۵ میلیون تومان است که متوسط تسهیلات پرداختی نظام بانکی به این واحدها ۵۰ میلیون تومان است.

سیف نرخ تسهیلات بانکی برای بافت فرسوده را ۸ درصد و خارج از بافت را ۹.۵ درصد اعلام کرد که در این زمان رئیس جمهور گفت : اگر نرخ تسهیلات در بافت فرسوده که ۸ درصد برای کسانی که سپرده گذاری می کنند به ۶ درصد کاهش دهیم، این می تواند مشوق خوبی برای جوانان بوده و بارسنگینی از دوش آنها بردارد که بنظرم می توانیم به این شیوه عمل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سعی می کنیم نظر شما را در نرخ تسهیلات تامین کنیم، افزود : پیش بینی می کنیم کسانی که زمین خود را در بافت فرسوده به ساخت مسکن جدید اختصاص می دهند در مقابل ۱۰۹ متر مربع زمین یک واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی یا ۲ واحد ۷۵ متری دریافت کنند که ارزش تقریبی آن ۳۷۵ میلیون تومان خواهد بود.

وی با اشاره به انجام مقدمات کار گفت : نظام بانکی برای این مدل ساختار مناسب خودش را دارد و در دوره ساخت براساس دستورالعمل های بانکداری بدون ربا عقد مشارکت مدنی برای ساخت این واحدها منعقد می شود که متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح بانکها تامین مالی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود : البته «توسعه گر» به بانکها مراجعه و تسهیلات را طبق ضوابط دریافت می کند و بعد از تکمیل افرادی که صاحب زمین ها بودند بدون هیچگونه پرداختی می توانند در این مسکن ها مستقر شوند و کسانی که قصد خرید از واحدهای مسکونی متعلق به «توسعه گر» دارند می توانند از تسهیلات ترجیحی نظام بانکی استفاده کنند.