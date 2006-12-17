انتقاد رهبر مسلمان کانادا از ممنوعیت قرارگرفتن درخت کریسمس در دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رلیجن اند اسپریچوالیتی، تارک فاح بنیانگذار کنگره مسلمانان کانادا اظهارات قاضی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت : این قاضی باید به مناطق دیگر دنیا سفر کند، مسلمانان برای کریسمس احترام بسیاری قائل هستند.

کنگره مسلمانان کانادا در یک بیانیه مطبوعاتی از مسلمانان خواست کریسمس را همراه برادران مسیحی خود جشن بگیرند، درخت کریسمس تزئین و برای این قاضی پیامی ارسال کنند که متوجه شود در اشتباه بوده است.

ران بانرجی سخنگوی کنفرانس هندو کانادا گفت: اگر گروه دینی دیگر حق هندوها برای قرار دادن نمادهای هندو در اماکن عمومی را زیر سؤال می بردند، آنها نیز مضطرب می شدند. بهتر است از اظهارات یا اقداماتی که ممکن است گروهی از مردم را مورد اهانت قرار دهد، پرهیز شود .

دالتون مک گینتی نخست وزیر اونتاریو خواستار رفع سوء تفاهم درباره اهمیت تعدد فرهنگی در این استان شد و گفت: ما از مزایای جامعه چند فرهنگی و تکثرگرا برخوردار هستیم.

وی اشاره کرد که در برخی از مناطق کانادا علاوه بر جشن کریسمس اعیاد مسلمانان، یهودیان، هندوها و دیگر سنتها نیز جشن گرفته می شود .

این واکنشها به دنبال حکم ماریون کوهن قاضی استانی صورت گرفت که اظهار داشت درخت کریسمسی که در سالن انتظار قرار داده شده به انتهای راهرو منتقل شود.

تا کنون مشخص نشده تصمیم قاضی به علت شکایت خاصی صورت گرفته یا خیر، چرا که قاضی کوهن از پاسخ به این پرسش امتناع کرده است.