به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین، صبح پنجشنبه با حضور در مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی شهرستان بهارستان در صالحیه، که با حضور فرماندار، امام جمعه و نماینده مردم شهرستان رباط کریم و بهارستان در مجلس، برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: شهرستان های استان تهران امروز متاسفانه از محروم ترین شهرهای کشور محسوب می شوند و در حاشیه آبادانی شهر تهران قرار دارند.

وی افزود: در شهرستانی که فاصله ۲۰ یا ۳۵ کیلومتری تهران وجود دارد سرانه فرهنگ، سلامت و آموزش آن نسبت به سایر شهرهای کشور بسیار پایین تر است که زیبنده پایتخت نیست.

امامی امین با اشاره به اینکه استان تهران پایتخت ایران است ونباید در این زمینه قشری نگری داشته باشیم گفت: مسئولین قشری نگری را در شهرستان های استان تهران کنار بگذارند و لازم است که همه مسئولین تلاش کنند و پای کار باشند و دولت مفتخر است که مسیر توسعه کشور را ریل گذاری می کند و ۴ سال است که دولت درگیر آواربرداری اقتصادی است.

وی در ادامه با اشاره به کلنگ زنی های بی مورد گفت: در یک شهر با جمعیت ۴ هزار نفر استادیوم ۳۰ هزار نفری کلنگ زنی شده است که بسیار جای تاسف دارد.

معاون امور اقتصادی استانداری تهران گفت: وزن نفت در بودجه سال ۹۵ به میزان ۲۵ میلیارد دلار بوده است و باید آن را کنار بودجه سال ۹۲ قرار بدهیم که سهم بودجه کشور از نفت ۹۰ میلیارد دلار بوده است، اگر قرار است نقد صورت بگیر باید نقد عادلانه باشد.

امامی امین بیان داشت: همه مسئولین مکلف هستند تمام انرژی خود را صرف خدمتگزاری کنند و اگر امروز ما آسایش و آرامش داریم به واسطه شهدایی است که سند افتخار آن را به ما تقدیم کرده اند.