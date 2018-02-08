ترکیه به اظهارات وزیر خارجه فرانسه اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه به سخنان دیروز چهارشنبه «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان داد.

به گفته لودریان، تضمین امنیت مرزی نباید بهانه ترکیه برای کشتار غیرنظامیان عفرین باشد و این مسئله باید محکوم شود.

در همین راستا، «حامی آکسوی» سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت: برای استفاده از حق مشروع در تامین امنیت خود، مصمم هستیم.

وی ادامه داد: انتظار داریم متحدانمان در مبارزه با نهادهای تروریستی عفرین مشارکت کنند نه اینکه با اظهارات و اقداماتشان در صدد حمایت از آنها برآیند.

به گفته وی، بر خلاف اظهارات لودریان، اقدامات ترکیه در راستای کاهش درگیری در سوریه است.

ترکیه از تاریخ ۳۰ دی ماه با نقض تمامیت ارضی سوریه، در عملیاتی موسوم به شاخه زیتون مواضع کردهای ی پ گ در شهر عفرین را مورد حمله قرار داد.

گفتنی است لودریان در بخش از سخنان خود، ایران و ترکیه را به نقض قوانین بین‌المللی در سوریه متهم کرد.