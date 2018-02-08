دستور صالحی امیری جهت خرید گوشی برای ورزشکاران ایران در المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بعد از رفتار غیر المپیکی کمپانی سامسونگ ( اسپانسر بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ) در امتناع از اعطای گوشی های هدیه این شرکت به ورزشکاران ایرانی با توجیه تحریمهای سازمان ملل، دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک دستور خرید گوشی برای ملی پوشان و دلجویی از آنان را به سرپرست کاروان اعزامی کشورمان ابلاغ کرد.

دکتر صالحی امیری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: طی تماسی تلفنی با آقای افتخاری سرپرست کاروان اسکی مقرر شد تا ضمن پیگیری جدی اتفاق اخیر نسبت به خرید چهار گوشی و همچنین دلجویی از ورزشکاران اعزامی کشورمان اقدام شود.

گفتنی است، پیگیری های لازم جهت برخورد کمیته بین المللی المپیک با این رفتار غیرحرفه ای و المپیکی سامسونگ که متناقض با روح المپیک می باشد از سوی کمیته ملی المپیک ادامه دارد.