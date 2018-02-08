مردم در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب خواستار عدالت اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی روز پنجشنبه در مراسم روز شهرستان تاکستان که در سالن امام علی (ع) برگزار شد اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوروهای انقلاب است.

وی افزود: تاکستان مردمی ساده، زحمتکش و ولایتمدار دارد که با ارتباط تنگاتنگ با کشاورزی اورات خود را می گذرانند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در تاکستان ۹۰ طرح با ۶۰ میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح می شود که جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: تاکستان با ۱۸۲ هزار نفر جمعیت دارای ۴ بخش و ۵ شهر با سه شهرک و ۴ ناحیه صنعتی در بخش صنعت برای ۲۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

طاهرخانی ادامه داد: مردم تاکستان در ۱۹ بهمن با شجاعت در مقابل تانک های زرهی که قرار بود به تهران بروند و یک کودتا را شکل بدهند و کشتار مردم را هدف گرفته بودند ایستادند و از یک فاجعه جلوگیری کردند و این روز در تاریخ ثبت شده است.

وی یادآور شد: مردم تاکستان مظلوم واقع شده اند و در حوادث اخیر وارد صحنه شدند و نگذاشتند عده ای فرصت طلب از این اعتراض سوءاستفاده کنند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم تاکستان در کولاک اخیر بیش از ۷ هزار نفر را اسکان دادند و حس انسانی خود را نشان دادند و شایسته خدمات بیشماری هستند تا چهره شهر متحول شود.

طاهرخانی اظهار کرد: برخی مدیران نسبت به مردم کم لطفی می کنند در حالی که شایسته تکریم هستند و باید به عنوان صاحب انقلاب باید مورد توجه قرار گیرند.