شکایت دسته جمعی صاحبان موبایل های پیکسل از گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید آئوتوریتی، مالکان گوشی های پیکسل و پیکسل XL گوگل با مشکلاتی در خصوص میکروفون این دستگاه ها روبرو شدند. در همین راستا به نظر می رسد آنان قصد دارند به طور دسته جمعی از گوگل شکایت کنند.

طبق گزارش های مختلف صاحبان این گوشی ها ادعا می کنند میکروفون های دستگاه هایشان از ابتدا معیوب بوده و گوگل نیز با وجود اطلاع از این امر آنها را در نخستین نسل از دستگاه های پیکسل به کار برده است.

به بیان دیگر این شرکت موبایل های معیوب را از عمد به کاربران فروخته است.

از سوی دیگر گوگل در مارس ۲۰۱۷ به وجود مشکلاتی در میکروفون های موبایل اعتراف کرد. حال آنکه این شرکت ادعا می کرد کمتر از یک درصد موبایل های پیکسل و پیکسل ایکس ال با چنین مشکلی روبرو هستند.