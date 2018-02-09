  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

به دلیل خرابی میکروفون دستگاه؛

شکایت دسته جمعی صاحبان موبایل های پیکسل از گوگل

شکایت دسته جمعی صاحبان موبایل های پیکسل از گوگل

عده ای از مالکان موبایل های گوگل قصد دارند به طور دسته جمعی از این شرکت شکایت کنند. آنها ادعا می کنند گوگل با علم به معیوب بودن موبایل هایش، آنها را به مردم فروخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید آئوتوریتی، مالکان گوشی های پیکسل و پیکسل XL گوگل با مشکلاتی در خصوص میکروفون این دستگاه ها روبرو شدند. در همین راستا به نظر می رسد آنان قصد دارند به طور دسته جمعی از گوگل شکایت کنند.

 طبق گزارش های مختلف صاحبان این گوشی ها ادعا می کنند میکروفون های دستگاه هایشان از ابتدا معیوب بوده و گوگل نیز با وجود اطلاع از این امر آنها را در نخستین نسل از دستگاه های پیکسل به کار برده است.

 به بیان دیگر این شرکت موبایل های معیوب را از عمد به کاربران فروخته است.

از سوی دیگر گوگل در مارس ۲۰۱۷ به وجود مشکلاتی در میکروفون های موبایل اعتراف کرد. حال آنکه این شرکت ادعا می کرد کمتر از یک درصد موبایل های پیکسل و پیکسل ایکس ال با چنین مشکلی روبرو هستند.

کد مطلب 4223010
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها