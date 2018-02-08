به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ۱۰۰ پروژه عمرانی صداوسیمای مرکز زنجان، زنجان را شهر عرفانی ، دینی و مجاهدت اعلام کرد و گفت: این شهر عالمانی همچون آیتالله خاتمی دارد که ایشان هر جا باشند مایه برکت و خیر هستند.
وی اظهار کرد: امنیت و آبادانی نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو هدایتهای امام راحل بوده و امروز این راه با مدیریت مقام معظم رهبری باصلابت و اقتدار تداوم دارد.
معاون امور استانهای صداوسیما به عزاداریهای باشکوه مردم زنجان در روزهای هشتم و یازدهم محرم اشاره کرد و گفت: مراسم هشتم محرم زنجان جهانی شده و چشمها در ماه محرم به زنجان خیره میشود و مراسم هشتم محرم زنجانیها به ابر رسانهای در جهان تبدیلشده است.
دارابی تأکید کرد: زنجان شهر و شعور حسینی است و علاوه بر این مساجد برنامههای عزاداری ۱۰ مسجد این استان توسط صداوسیما پوشش داده میشود.
وی افزود: امروز انقلاب اسلامی به برکت مجاهدتهای شهدا و ایثارگران درحرکت است و دشمن در تمام مقتضیات زمانی تحریم ها رادر پیش گرفت و با وضعیت موجود باید اشکالات آسیبشناسی شده و به نسل سوم وچهارم انقلاب تبیین شود و در این میان دهه فجر فرصت مناسبی برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
دارابی به تحریم صداوسیما از جانب اروپاییها اشاره کرد و گفت: کشورهای اروپایی که ادعای آزادی بیان دارند درگذشته صداوسیما را ۲۷ بار تحریم کرده و در این مدت دشمنان نظام اسلامی بیکار نبوده و ۲۵۰ شبکه ماهوارهای فارسیزبان فعالیت میکند.
وی افزود: افزود: شبکههای ماهوارهای ایمان، اعتقاد و باورهای جامعه بهویژه نسل جوان را نشانه گرفته و درصدد ضربه زدن به کشور است.
معاون امور استانهای صداوسیما بابیان اینکه باید دستاوردهای انقلاب و نظام به مردم و بهخصوص جوانان به خوبی ارائه و اطلاعرسانی شود، افزود: امروز کشور ما درعرصههای فرهنگی، علمی و دفاعی و انرژی هستهای توفیقات خوبی را داشته است.
دارابی گفت: باید کارنامه پر افتخار چهل ساله ایران را بازکنیم و دهه فجر فرصت خوبی برای بیان اقدامات نظام و دولت است.
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