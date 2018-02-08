۳پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان خمین بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح های که روز پنجشنبه بهره برداری شد، شامل دو پایگاه سلامت شهری شهید پاکروان و عباس آباد و همچنین یک مرکز ترک اعتیاد دولتی است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین در آیین بهره برداری از این پروژه ها گفت: طی یک سال اخیر ۷۰ درصد از پروژه های بهداشتی و درمانی شهرستان خمین به بهره برداری رسیده است.

جواد جواهری ادامه داد: از یازده پروژه بهداشتی درمانی، هشت پایگاه سلامت شهری و روستایی با فضای فیزیکی ۱۴۰۰مترمربع و با اعتباری حدود ۱۴میلیارد ریال در شهرستان خمین بهره‌برداری شده و سه پایگاه دیگر نیز با اعتبار ۱۳میلیارد ریال تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین بیان کرد: پایگاه سلامت شهید پاکروان در فضای ۲۵۰ مترمربع و همچنین پایگاه سلامت منطقه حاشیه نشین عباس آباد نیز در فضای ۲۵۰ متر مربع، هر دو با صرف اعتبار شش میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

جواهری افزود: در پایگاه سلامت شهید پاکروان، ۱۰ هزار نفر جمعیت و در پایگاه سلامت عباس آباد شش هزار جمعیت تحت پوشش قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: ۹ کارشناس و مراقب سلامت در پایگاه سلامت عباس آباد و شهید پاکروان خدمات بهداشتی درمانی ارایه می دهند.

جواهری بیان کرد: پایگاه های سلامت عباس آباد، احمد آباد، شهید پاکروان از توابع خمین استیجاری بودند که با تملک زمین، پایگاه های مستقل احداث شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین همچنین در آیین بهره برداری از مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر خمین، گفت: این مرکز نخستین کلینیک دولتی است که زیر نظر دانشکده علوم پزشکی با صرف اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این مرکز با هدف کاهش آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و درمان اعتیاد راه اندازی شده و روزانه به بیش از ۱۰۰ نفر خدمات درمانی ارائه می دهد.