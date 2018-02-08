به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، ساعت ۱۶ امروز پنج شنبه در سینما گلشن بجنورد اکران میشود.
همچنین فیلم «اتاق تاریک» به کارگردانی سید روح الله حجازی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه و «هایلات» در ساعت ٢١ شامگاه پنج شنبه اکران میشود.
لازم به ذکر است، علاقهمندان به تماشای جشنواره فیلم فجر میتوانند صبح هرروز با مراجعه به گیشه سینما، بلیت مربوط به فیلمهای همان روز را تهیه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون فیلم های «قهرمانان کوچک» به کارگردانی حسین قناعت، «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی، «هایلایت» به کارگردانی اصغر نعیمی، «مصادره» به کارگردانی مهران احمدی، «لاتاری» به کارگردانی محمدحسین محدویان، «کامیون» به کارگردانی کامبوزیا پرتویی، «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان، «دنیای کیف ها» به کارگردانی حمید نخعی، «اتاق تاریک» به کارگردانی سید روح الله حجازی، «عرق سرد» به کارگردانی سهیل بیرقی، «تنگه ابو قریب» به کارگردانی بهرام توکلی، «شکلاتی» به کارگردانی سعید موفق، «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی، «دزد و پری» به کارگردانی حسین قناعت و «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله در سی و ششمین جشنوراه فیلم فجر اکران شده است.
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در خراسان شمالی با اکران ١٦ فیلم فاخر این دوره از جشنواره از ١٤ تا ٢٢ بهمنماه جاری در بجنورد ادامه دارد.
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