کارمندان نیروی هوایی شیراز کتاب های خواندنی را به اشتراک گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم بزرگداشت روز ۱۹ بهمن، ظهر پنجشنبه سالروز تجدید بیعت همافران ارتش ایران با امام خمینی (ره) که با حضور هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوفاضل رضوی اردکانی امام جمعه موقت شیراز، روح الله منوچهری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری فارس، سرتیپ دوم خلبان علیرضا سیوندزاده جانشین فرمانده پایگاه هوایی ارتش شهید دوران و جمعی دیگر از مسئولان لشکری و استانی در شیراز همراه بود، نشست کتابخوان اختصاصی «نیروی هوایی» با ارئه و معرفی چهار کتاب توسط کارمندان نیروی هوایی شیراز برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این مراسم با تبریک روز ۱۹ بهمن به کارمندان نیروی هوایی، از همکاری گسترده پایگاه هوایی ارتش شهید دوران شیراز در فعالیت های کتابخوانی قدردانی کرد و گفت: در پایگاه هوایی شهید دوران دو کتابخانه عمومی با این اداره کل و پایگاه شهید دوران اداره می شود که یکی از آن ها ویژه خانواده های پرسنل این پایگاه و دیگری مخصوص سربازان وظیفه است؛ علاوه بر آن، این پایگاه همواره در برنامه های ترویجی همچون جشنواره کتابخوانی رضوی و برنامه های هفته کتاب همکاری پرشور و گسترده ای را با مجموعه کتابخانه های عمومی استان داشته است.

روح الله منوچهری با تصریح اینکه آخرین نشست کتابخوان اختصاصی استان فارس درسال جاری به دلیل استقبال گسترده مسئولان این پایگاه، به موضوع نیروی هوایی اختصاص یافته است، یادآوری کرد: سلسله نشست های کتابخوان نشست های به اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده است که در سطوح مختلف همچون کتابخانه ای، مدرسه ای، ویژه و اختصاصی در استان برگزار می شود؛ در ادامه این نشست ۴ عنوان کتاب در حضور مسئولان استانی به اشتراک گذاشته شد.

عطری رضایی نخستین کتابخوان این نشست کتاب «سیاحت غرب» را معرفی کرد و درباره آن گفت: کتاب سیاحت غرب نوشته آقا نجفی قوچانی از عالمان شیعی است که درباره برزخ و حوادثی که برای انسان روی می‌دهد بحث می‌کند.

نرجس رضایی دیگر کتابخوان این دیدار بود که به ازائه و معرفی کتاب «از این همه جا» نوشته تکین حمزه لو پرداخت.

وی درباره این کتاب گفت: «از این همه جا» داستان خانواده ای را روایت می کند که به دلیل بی توجهی به یکی از فرزندان دچار آسیب اعتیاد به مواد روانگردان و از دست دادن فرزند می شوند. این کتاب بر توجه هرچه بیشتر خانواده ها بر فرزندان و دوستی با آن ها همچنین شناخت مواد مخدرهای جدید تأکید می کند.

حمیده صباحی مهر در ادامه پشت تریبون رفت و ضمن تشکر از مسئولان این پایگاه برای راه اندازی کتابخانه ای ویژه خانواده های پرسنل در این پایگاه، حاضران را به خواندن کتاب «۱۷ دروغ و یک حقیقت» نوشته استیو چندلر توصیه کرد.

به گفته این بانوی کتابخوان، «۱۷ دروغ و یک حقیقت» از جمله آثار روان شناسی انگیزشی است و به خواننده قدرت تصمیم گیری و شناخت خود را یاد می دهد. این کتاب دروغ های رایجی را که انسان در توجیه کم کاری به خود القا می کند را برمی شمرد و یک حقیقت را به انسان ها یادآوری می کند که انسان موجودی توانمند است و می تواند به خواسته های خود دست یابد.

حسن حسن زاده از پرسنل نیروی هوایی شیراز نیز در ادامه با بیان اینکه کتاب «تفسیر نمونه» کتابی بود که من را به خواندن قرآن ترغیب کرد، این کتاب را به عنوان کتاب برگزیده و پیشنهادی خود به حاضران معرفی کرد.

به گفته این افسر نظامی «تفسیر نمونه» مصداق تفسیر ساده و خلاصه قرآن کریم است که همه افراد در هر سن و با هر تحصیلاتی می توانند این تفسیر را مطالعه کنند؛ نوشتن این کتاب ارزشمند را آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلا همچون آیت الله ایمانی و حجت الاسلام ایمانی پیش از انقلاب آغاز و تمامی قرآن را در ۲۷ جلد بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید ابوفاضل رضوی اردکانی امام جمعه موقت شیراز درباره اهمیت نیروی هوایی و همچنین تقدیر از ارائه دهندگان این نشست توسط مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس از دیگر بخش های مراسم بزرگداشت روز نیروی هوایی در شیراز بود.