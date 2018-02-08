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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

راه پیشرفت کشور توجه به تولید ملی است

راه پیشرفت کشور توجه به تولید ملی است

قزوین- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از تولید داخلی راهگشای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال است.

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز از دهه مبارک فجر خط تولید یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین یک در شهرستان آبیک با حضور مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزرات صنعت، معدن و تجارت، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور اقتصادی استاندار قزوین افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

داود محمدی؛ رئیس کمیسسون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به فعالیت نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در فصل بودجه سنگین بودن هزینه‌های دولت است.

وی افزود: هزینه‌های جاری دولت بسیار سنگین است و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد؛ لذا ما باید برای کاهش این هزینه‌ها به بخش خصوصی بیشتر توجه کنیم.

محمدی ادامه داد: اگر بخواهیم دولت موفق باشد، باید سعی کنیم دولت را چابک کنیم؛ ما در ۴۰ ساله انقلاب وزن دولت را زیاد کردیم و ۸۰ درصد از بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و هزینه کمی برای توسعه کشور باقی می‌ماند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: نکته دوم این است که ما مطابق سند چشم انداز در بیشتر قسمت‌ها از جمله، اقتدار ملی، فناوری هسته‌ای و سایر موارد حرکت کردیم ولی در بخش اقتصادی خوب عمل نکردیم. باید بخش تولید و اشتغال در کشور فعال شود.

وی یادآور شد: بخش خصوصی به دنبال رقابت است و ماندگاری در بازار برایش مهم است لذا توجه بیشتری برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها می‌کند.

محمدی با تأکید بر اینکه باید واگذاری‌ها صحیح و اصولی صورت بگیرد، گفت: اگر واگذاری‌ها صحیح باشد، شاهد رشد واحدهای تولیدی خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توجه دولت به استفاده از تولید ملی تصریح کرد: امروز راه موفقیت کشور، تولید است و راه رسیدن به تولید، تقویت جامعه کارگری، بخش خصوصی و اهرم‌های تولید ملی است.

کد مطلب 4223047

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