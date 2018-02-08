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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع) با مهر مطرح کرد:

تشریح فعالیت‌های قرارگاه خاتم الاوصیا در مناطق زلزله زده کرمانشاه

تشریح فعالیت‌های قرارگاه خاتم الاوصیا در مناطق زلزله زده کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع)، فعالیت های این قرارگاه را در مناطق زلزله استان تشریح کرد.

سید احمد عبودتیان در حاشیه نخستین نشست تخصصی فعالان فرهنگی در قصرشیرین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خدمات قرارگاه خاتم الوصیا(ع) در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه گفت: از روز ۲۲ آبان ماه که زلزله اتفاق افتاد تقریبا ۲۵ استان ما شروع به جمع آوری کمک های مردمی کردند.

وی افزود: در این راستا تقریبا بالغ بر ۳۳۰ کامیون اجناس و اقلام مختلف از استان ها و از ظرفیت هایی که مردم کمک مالی نقدی و یا جنسی می کردند، فراهم شد و این کمک ها به قرارگاه  ارسال شد.

این مسئول تصریح کرد: از همان سه هفته اول این کمک ها به قرارگاه امام رضایی ها ارسال شد که مدیریت شده و در منطقه توزیع شود.

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع) تصریح کرد: تقریبا از ۱۵ استان نیروهای جهادی که داوطلب بودند نیز به این مناطق اعزام شدند و  در حد یک روز و چند روز این نیروهای جهادی را آماده کردند که بیاییند کار کمک رسانی اولیه را در روستا ها و شهر سرپل ذهاب انجام دهند.

عبودتیان تصریح کرد: حدود۳ هزار نفر در روز به این مناطق اعزام شده و به منطقه آمدند و کمک می کردند.

 وی گفت: در بحث توزیع،   انبارهایی در ازگله، تازه آباد، سرپلذهاب و قصرشیرین بنا شد و این کمک‌ها مدیریت می شد وبا شناسایی هایی که انجام می دادند این کمک ها را بیبن مردم توزیع می کردند.

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع) افزود: این کار تقریبا تا یک ماه طول کشید  و سپس این خدمات به سمت توزیع اقلام  مورد نیاز مردمی که کانکس بود، رفت.

وی گفت: از اول دی ماه تا کنون نیز  اعزام نیروها انجام می شود و بحث توزیع اقلام متوقف شده است. در بحث اعزام نیرو نیز ۱۰استان در حال سازماندهی نیروها هستند و در سطح محلات شهر سرپل و بعضی از روستاها به مردم کمک می کنند.

عبودتیان گفت: این نیروها مقداری پول به همراه می آورند و اگر نیاز باشد برای مثال در این مناطق سرویس بهداشتی بسازند یا خود این کار را می کنند و یا همه اقلام را برای این منظور تامین می کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۱۲۰ نفر در قالب گروه های ۵ یا ۶ نفره در سطح شهر و روستاهای زلزله زده  حضور دارند و تا جایی که ممکن است امکانات و هزینه لازم به همراه خودشان به این مناطق می آورند و کمک می کنند.

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع) گفت: حضور استان ها قرار است با تعریف بعضی پروژه های عمرانی و ساخت و ساز تا انتهای فصل بهار در مناطق زلزله زده ادامه پیدا کند.

کد مطلب 4223049

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