سید احمد عبودتیان در حاشیه نخستین نشست تخصصی فعالان فرهنگی در قصرشیرین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خدمات قرارگاه خاتم الوصیا(ع) در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه گفت: از روز ۲۲ آبان ماه که زلزله اتفاق افتاد تقریبا ۲۵ استان ما شروع به جمع آوری کمک های مردمی کردند.

وی افزود: در این راستا تقریبا بالغ بر ۳۳۰ کامیون اجناس و اقلام مختلف از استان ها و از ظرفیت هایی که مردم کمک مالی نقدی و یا جنسی می کردند، فراهم شد و این کمک ها به قرارگاه ارسال شد.

این مسئول تصریح کرد: از همان سه هفته اول این کمک ها به قرارگاه امام رضایی ها ارسال شد که مدیریت شده و در منطقه توزیع شود.

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع) تصریح کرد: تقریبا از ۱۵ استان نیروهای جهادی که داوطلب بودند نیز به این مناطق اعزام شدند و در حد یک روز و چند روز این نیروهای جهادی را آماده کردند که بیاییند کار کمک رسانی اولیه را در روستا ها و شهر سرپل ذهاب انجام دهند.

عبودتیان تصریح کرد: حدود۳ هزار نفر در روز به این مناطق اعزام شده و به منطقه آمدند و کمک می کردند.

وی گفت: در بحث توزیع، انبارهایی در ازگله، تازه آباد، سرپلذهاب و قصرشیرین بنا شد و این کمک‌ها مدیریت می شد وبا شناسایی هایی که انجام می دادند این کمک ها را بیبن مردم توزیع می کردند.

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع) افزود: این کار تقریبا تا یک ماه طول کشید و سپس این خدمات به سمت توزیع اقلام مورد نیاز مردمی که کانکس بود، رفت.

وی گفت: از اول دی ماه تا کنون نیز اعزام نیروها انجام می شود و بحث توزیع اقلام متوقف شده است. در بحث اعزام نیرو نیز ۱۰استان در حال سازماندهی نیروها هستند و در سطح محلات شهر سرپل و بعضی از روستاها به مردم کمک می کنند.

عبودتیان گفت: این نیروها مقداری پول به همراه می آورند و اگر نیاز باشد برای مثال در این مناطق سرویس بهداشتی بسازند یا خود این کار را می کنند و یا همه اقلام را برای این منظور تامین می کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۱۲۰ نفر در قالب گروه های ۵ یا ۶ نفره در سطح شهر و روستاهای زلزله زده حضور دارند و تا جایی که ممکن است امکانات و هزینه لازم به همراه خودشان به این مناطق می آورند و کمک می کنند.

مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ع) گفت: حضور استان ها قرار است با تعریف بعضی پروژه های عمرانی و ساخت و ساز تا انتهای فصل بهار در مناطق زلزله زده ادامه پیدا کند.