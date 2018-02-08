دشمن ۳ محور اصلی دین، ولایت و روحانیت را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی روز پنجشنبه در آیین یادواره ۲۶۰۰ شهید شهرستان اراک که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: دشمن سه محوراصلی دین، ولایت و روحانیت را نشانه گرفته که در اغتشاش های اخیر هم این روند، در حرکت های اغتشاشگران کاملا مشهود بود که با بصیرت مردم خنثی شد.

وی افزود: اگر بخواهیم بگویم که ثمره نزدیک به ۳۰۰ هزار شهید ایران چیست و شهدا چه ارمغانی برای ما آورده اند؟ جواب گسترده است، اما گویاترین، عمیق ترین و دقیق ترین جواب یک کلمه است؛ بزرگترین ارمغان شهیدان نظام اسلامی است، نظامی که با فرو ریختن حکومت سیاه ۵۷ ساله طاغوت برپا شد، امروز ایران اسلامی خانه اهل بیت(ع) است.

خاتمی خاطر نشان کرد: نباید فراموش کنیم که این ارمغان را شهدا برای ما آورده اند، اگر شهدا نبودند این نظام هم نبود. امروز هر جا صحبت از اسلام ناب محمدی(ص) به میان می آید، نام ایران اسلامی تجلی می کند.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مشکلات مردم را می دانیم و گرفتاری های مردم گرفتاری ما هم هست. اما نقاط اوج را هم ببینیم، ببینیم که پرچم اسلام و قرآن در این کشور بلند است. استقلال و عظمتی که امروز ایران اسلامی دارد، هیچ کشوری ندارد. ندیدن این نکات ناسپاسی است و دشمن را به طمع می اندازد.

وی افزود: این مجلس و امثال این مجلس در حقیقت بیعت با خون شهیدان است و این بیعت تجلی نظام اسلامی می باشد، نظام اسلامی ما مدیون خون شهدا است.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: دشمنان نظام خواب ها برای انقلاب اسلامی دیده اند، برخی از خواب های دشمن تعبیر نخواهد شد و برخی از توطئه ها را هم در این مجلس برملا می کنیم.

خاتمی تصریح کرد: در این ارتباط توطئه ای را برای گذشته، توطئه ای را برای حال انقلاب و توطئه ای هم برای آینده انقلاب تدارک دیده اند، باید برای هر سه توطئه آگاه باشیم و بصیرت همین است.

وی یادآور شد: در توطئه گذشته دشمن سعی می کند جنایات ۵۷ ساله رژیم سیاه و ضد انسانی پهلوی از یادها برود و نسل جدید ندانند که طی این ۵۷ سال چه بر سر این کشور آمد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: توطئه حال دشمن نیز سه محور را هدف قرار داده که شامل دین، ولایت و روحانیت است، این سرمایه های نفیس نظام مورد هجمه و هدف دشمنان قرار دارند که اغتشاش اخیر نیز به خوبی این موارد را ثابت کرد.

وی گفت: دشمنان طی عمر پر برکت ۳۹ساله انقلاب، در هر مرحله، از این سه اصل نظام ضربه خورده اند، این انقلاب با شعار دینی و از مساجد و از بستر دین برخاسته است.

خاتمی اظهار داشت: یکی از محورهای مورد هدف دشمن ولایت است، زیرا همه می دانند که اصل این انقلاب ولایت بوده و هست، دشمن می خواهد به این محوریت وحدت آسیب وارد کند و به همین دلیل مورد هجمه دشمن قرار دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: توطئه آینده دشمن نیز ناامید کردن مردم به ویژه جوانان است که این توطئه بسیار بزرگ به شمار می رود، جوانان ما این سرمایه های ارزشمند نظام باید با بصیرت متوجه حرکت های خزنده دشمن به خصوص در فضای مجازی باشند، چراکه می خواهند فضا را به گونه ای جلوه می دهند که جوان احساس کند این کشور جای زندگی نیست و سودای دیگر در سر داشته باشد.