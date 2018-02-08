تولید و صنعت به دست مردم سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمین روز دهه فجر اولین طرح آندالوزیت کشور در منطقه چشمه پهن ملایر با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار همدان، نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

این طرح که فاز اول آن امروز افتتاح شد، در دو فاز و با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و اشتغال زایی مستقیم ۱۰۰ نفر تعریف شده است.

همچنین عملیات کلنگ زنی فاز دوم مجموعه صنعتی بافتسان و بافتینه انجام شد.

در این مجموعه در حال حاضر ۴۵۰نفر مشغول کار هستند و با ۳۸ میلیون یورو سرمایه گذاری در فاز دوم برای ۸۵۰ نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

منصور غلامی در مراسم کلنگ زنی فاز دوم مجتمع بافتسان و بافتینه ملایر بابیان اینکه سلام رئیس جمهور دولت تدبیر و امید را خدمت مردم بزرگوار استان همدان اعلام می دارم، گفت: انقلاب اسلامی دستاوردهای زیادی داشت و در۲۲ بهمن مردم بار دیگر، حضور باشکوهی در راهپیمایی خواهندداشت.

وی با بیان اینکه با وجود کاستی‌هایی که در کشور وجود دارد، مردم در همه عرصه‌ها حضور داشته و با عشق و علاقه و تمام قوا در حمایت از نظام ایستاده‌اند، گفت: این انقلاب با حمایت مردمی استوار و محکم است.

وی گفت: فعالیت بخش خصوصی در حوزه اشتغال و تولید جای امیدواری است و دولت سعی در تسهیل شرایط و حمایت جدی از بخش خصوصی دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مجموعه‌هایی که با ورود بخش خصوصی ایجاد می‌شود به دلیل مدیریت خوب معمولا پایدار است، افزود: دولت نقش نظارتی دارد چراکه باید کار مردم به دست خود مردم سپرده شود.

وی از تلاش مدیران استان همدان در زمینه رونق تولید در این استان تشکر کرد و گفت: کار تولید و صنعت باید به دست مردم سپرده شود.

استاندار همدان نیز درمراسم کلنگ زنی فاز دوم مجتمع صنعتی بافتینه و بافتسان ملایر گفت: این مجتمع علیرغم مشکلات اقتصادی حتی یک روز تعطیل نشد.

محمدناصر نیکبخت گفت: با افتتاح فاز دوم این مجتمع برای یک هزار نفر اشتغالزایی خواهدشد.

وی بابیان اینکه از وزیر علوم که ازفرزندان شایسته استان همدان است می خواهم مشکل شرکت کیان کرد را پیگیری کند، گفت: حل مشکل بیکاری و توسعه تولید اولویت کاری مدیران است و با همکاری نمایندگان مجلس در این زمینه موفقیت های خوبی در دولت تدبیروامید حاصل شد.

