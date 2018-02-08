تعامل فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران با شهرداری گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در نشستی که چهارشنبه ۱۸ بهمن با حضور ابراهیم حقیقی رئیس شورای‌ عالی، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و فرزاد هاشمی نائب رئیس شورای‌ عالی خانه هنرمندان ایران با امین عارف‌نیا رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد، بر ضرورت گسترش تعاملات هنری خانه هنرمندان ایران با شهرداری تهران تاکید شد.

مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در این نشست با تاکید بر قابلیت‌های خانه هنرمندان گفت: خانه هنرمندان ایران خانه اصلی همه هنرمندان است و روزانه برنامه‌های متعدد فرهنگی و هنری در این مجموعه برگزار می‌شود.

وی افزود: هر ساله برگزاری بیش از ۱۰۰ نمایشگاه و ۲۵۰ رخداد فرهنگی در خانه هنرمندان ایران رویدادی قابل تامل است. فعالیت خانه هنرمندان آن قدر گسترده و متنوع است که این مجموعه درعرصه بین المللی نیز شناخته شده است. تنها در طول سال جاری شاهد برگزاری هفت هفته فیلم با همکاری کشورهای مختلف دنیا در این مجموعه بوده ایم.

در ادامه ابراهیم حقیقی رئیس شورای‌ عالی خانه هنرمندان گفت: در شورای‌ عالی خانه هنرمندان ایران اعضای خانه های موسیقی، سینما، تئاتر و ۹ انجمن تجسمی حضور دارند و ما در مجموعه خانه هنرمندان توان و ظرفیت این را داریم که برای شهر تهران برنامه های فرهنگی و هنری متعددی را طراحی و با حمایت شهرداری تهران اجرا کنیم.

وی افزود: یکی از برنامه هایی که در خانه هنرمندان قصد داریم آن را در سال های آتی برگزار کنیم، جشنواره هنر ایران است. برگزاری این رویداد ملی نیازمند حمایت است.

رئیس شورای‌ عالی خانه هنرمندان با اشاره به نقش هنرمندان برای جلب نظر مردم برای رقم خوردن رویدادهای فرهنگی تاثیرگذار در سطح شهر تهران گفت: سال گذشته تیمی که سرپرستی آن را خانم مرضیه برومند بر عهده داشت برای برگزاری چهارشنبه سوری بی خطر فعالیت کردند و خوشبختانه نتیجه هم داد.

فرزاد هاشمی نایب رئیس شورای‌ عالی خانه هنرمندان ایران گفت: نحوه فعالیت خانه هنرمندان ایران باعث آرامش فضای فرهنگی است و تمام هنرمندانی که به صورت مستقل فکر و فعالیت می کنند خانه هنرمندان را خانه خودشان می دانند.

وی ابراز امیدواری کرد: در خانه هنرمندان ایران با حضور کارشناسان فرهنگی و زیباسازی شهرداری تهران اتاق فکری تشکیل شود تا برای برنامه های فرهنگی و هنری شهرتهران همفکری شود. البته همفکری با هنرمندان را تنها نباید معطوف به برنامه های فرهنگی و هنری کرد و در سایر بخش ها نیز می توان از پیشنهادات هنرمندان بهره گرفت.

امین عارف نیا رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران گفت: حس آرامش یکی از مهم ترین سرمایه های خانه هنرمندان ایران است. برای همین خانه یکی از مهم ترین پاتوق های هنرمندان است.

وی افزود: شهردار تهران نیز نگاه بسیار مثبتی نسبت به فعالیت های خانه هنرمندان ایران دارند. شهردار تهران معتقد است، تاکنون کالبد شهر تهران بیش از حد بزرگ شده است و ایشان در دوره فعالیت شان قصد دارند تمرکز اصلی خود را بر روی هویت و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران بگذارند و شعاری هم که برای تهران درنظر گرفته اند گویای این موضوع است.

به گفته عارف نیا، امروز بیش از هر دوره ای ضرورت همکاری اهالی فرهنگ و هنر با شهرداری تهران احساس می شود و خانه هنرمندان ایران با توجه به تمرکز و گستردگی فعالیت هایش در این عرصه می تواند به یاور جدی فرهنگی و هنری شهرداری تهران تبدیل شود.

وی ادامه داد: با همکاری شهرداری های شهرهای مهم دنیا قصد داریم هفته فرهنگی و هنری تهران را برگزار کنیم و بی شک برای برگزاری این رویداد و سایر رویدادهای فرهنگی و هنری نیازمند همکاری همه جانبه خانه هنرمندان ایران هستیم.