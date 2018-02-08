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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد:

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت ورزش

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت ورزش

زنجان-وزیر ورزش و جوانان گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر  ظهر پنجشنبه در ابتدای سفر یک‌روزه خود به استان زنجان در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی حوزه ورزش شهرستان ابهر در جمع خبرنگاران، افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی ازمهم‌ترین اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم است. 

وی اظهار کرد:  با اختصاص منابع مالی از ردیف‌های بودجه استانی و ملی تا پایان فصل کاری سال ۹۷ شاهد بهره برداری از پروژه‌های ورزشی نیمه تمام در شهرستان ابهر خواهیم بود. 

وزیر ورزش و جوانان میزان  گفت: سرانه ورزشی کشور که تمام اماکن ورزشی تحت مدیریت وزارت ورزش، اماکن ورزشی آموزش‌وپرورش، اماکن نیروهای مسلح وورزشگاه‌های ساخته‌شده توسط شهرداری‌ها و سایرارگان‌ها و نهادهای کشور را شامل می‌شود بسیار بیشتر از آمارهای عنوان‌شده است. 

سلطانی فر افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در اولویت اقدامات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.

کد مطلب 4223057

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