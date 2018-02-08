به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر پنجشنبه در ابتدای سفر یک‌روزه خود به استان زنجان در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی حوزه ورزش شهرستان ابهر در جمع خبرنگاران، افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی ازمهم‌ترین اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم است.

وی اظهار کرد: با اختصاص منابع مالی از ردیف‌های بودجه استانی و ملی تا پایان فصل کاری سال ۹۷ شاهد بهره برداری از پروژه‌های ورزشی نیمه تمام در شهرستان ابهر خواهیم بود.

وزیر ورزش و جوانان میزان گفت: سرانه ورزشی کشور که تمام اماکن ورزشی تحت مدیریت وزارت ورزش، اماکن ورزشی آموزش‌وپرورش، اماکن نیروهای مسلح وورزشگاه‌های ساخته‌شده توسط شهرداری‌ها و سایرارگان‌ها و نهادهای کشور را شامل می‌شود بسیار بیشتر از آمارهای عنوان‌شده است.

سلطانی فر افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در اولویت اقدامات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.