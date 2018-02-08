۵ پروژه عمرانی ، خدماتی و تولیدی در صومعه سرا و انزلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنج پروژه عمرانی، تولیدی و خدماتی با حضور مسئولان در شهرستان های انزلی و صومعه سرا همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

بهره برداری از مجتمع خدماتی و رفاهی، افتتاح پارک و ست ورزشی، کانون فرهنگی و هنری مسجد دلیوندان و بهره برداری از یک کارخانه چوب بری از جمله طرح های افتتاحی در شهرستان صومعه سرا بود.

همچنین در این شهرستان از حمام تاریخی کسما که مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته بود نیز امروز بهره برداری شد.

با بهره برداری از این پروژه ها برای ۳۳ نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از ۵۱ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده و در مجموع برای این پروژه ها پنج میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

گفتنی است امروز در شهرستان انزلی نیز از یک واحد مرغداری شش هزار قطعه ای نیز با یک میلیارد تومان سرمایه گذاری نیز با حضور مسئولان در شهرستان انزلی بهره برداری شد.