به گزارش خبرنگار مهر، محمد فهمی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح ۱۰۰ پروژه صداوسیمای مرکز زنجان، با بیان اینکه برای رسیدن به پوشش ۹۸ درصدی باید ۷ هزارایستگاه در کشور مجهز شود، افزود: امروز ما با یک هزار و۵۰۰ تا ۲ هزار ایستگاه به عدد ۹۱ رسیدهایم و تجهیزات باید بیشتر افزایش یابد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه امروز این تجهیزات با کمک مهندسان و جوانان داخلی افتتاح میشود.
قائممقام معاون فنی صداوسیما گفت: حوزه معاونت و توسعه فناوری رسانه به کاهش نواقص کمک کند و تجهیزات جدیدی که در صنعت رسانه وجود دارد و با تکنولوژیهای روز دنیا ایجادشده است.
فهمی تأکید کرد: در حوزه صدا و هم سیما تجهیزات بسیاربهروز شده و در تلاش هستیم با این کار زمینه بهرهمندی بیشتر مردم را فراهم کنیم و باید در همه بسترها از ظرفیت موجود استفاده کنیم و در این میان حوزه زیرساخت صداوسیما در تلاش است.
قائممقام معاون فنی صداوسیما ابراز کرد: امروز تعداد شبکهها از هفت تا هشت شبکه به بیش از ۲۰ شبکه رسیده و این مهم به خاطر زیرساختهایی بوده که فراهمشده است.
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