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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۵

قائم مقام معاون فنی صدا و سیما:

۷ هزارایستگاه در کشور مجهز شود

۷ هزارایستگاه در کشور مجهز شود

زنجان- قائم مقام معاون فنی صدا و سیما با بیان اینکه برای رسیدن به پوشش ۹۸ درصدی باید ۷ هزارایستگاه در کشور مجهز شود، افزود: امروز ما با یک هزار و۵۰۰ تا ۲ هزار ایستگاه به عدد ۹۱ رسیده‌ایم.

به  گزارش خبرنگار مهر، محمد فهمی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح ۱۰۰ پروژه صداوسیمای مرکز زنجان، با بیان اینکه برای رسیدن به پوشش ۹۸ درصدی باید ۷ هزارایستگاه در کشور مجهز شود، افزود: امروز ما با یک هزار و۵۰۰ تا ۲ هزار  ایستگاه به عدد ۹۱ رسیده‌ایم و تجهیزات باید بیشتر افزایش یابد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه امروز این تجهیزات با کمک مهندسان و جوانان داخلی افتتاح می‌شود. 

قائم‌مقام معاون فنی صداوسیما گفت: حوزه معاونت و توسعه فناوری رسانه به کاهش نواقص کمک کند و  تجهیزات جدیدی که در صنعت رسانه وجود دارد و با تکنولوژی‌های روز دنیا ایجادشده است. 

فهمی تأکید کرد: در حوزه صدا و هم سیما تجهیزات بسیاربه‌روز  شده و در تلاش هستیم با این کار زمینه بهره‌مندی بیشتر  مردم را فراهم‌ کنیم  و  باید در همه بسترها از ظرفیت موجود استفاده کنیم و در این میان حوزه زیرساخت صداوسیما در تلاش است.  

قائم‌مقام معاون فنی صداوسیما ابراز کرد: امروز تعداد شبکه‌ها از هفت تا هشت شبکه به بیش از ۲۰ شبکه رسیده و این مهم به خاطر زیرساخت‌هایی بوده که فراهم‌شده است.

کد مطلب 4223065

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