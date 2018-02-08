به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی در یک توئیت نوشت: «سازمان سرمایه گذاری خارجی، آمار اخذ مجوزهای سرمایه گذاری خارجی را به جای «سرمایه گذاری خارجی تحقق یافته» اعلام می کند. آیا این اقدام ناشی از ضعف آمار است یا ضعف عملکرد؟»

وی در انتهای توئیت خود خطاب به مسئولان خواست که این رویه غلط را اصلاح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل آماری از سوی مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد درباره سرمایه گذاری خارجی اعلام شد که موجب تعجب کارشناسان اقتصادی شد. او در جریان سفر به سمنان گفت: «در سال جاری حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای کشور تعریف شد که تاکنون ۱۲ میلیارد دلار آن جذب شده است.»

این آمار در حالی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که آمار رسمی آنکتاد نشان می دهد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱۰ میلیارد سرمایه خارجی وارد کشور شده است.

براین اساس، کارشناسان معتقدند در شرایطی که در چهار سال حدفاصل ۹۲ تا ۹۵ جمعا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده چطور ممکن است در کمتر از یک سال ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده باشد.

در کنار این انتقاد کارشناسان، پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم امروز در توئیت خود این موضوع را در قالب یک کنایه مطرح کرد. سلطانی در توئیت خود این شیوه و بدعت گذاری در ارائه آمار سرمایه گذاری خارجی را مورد نقد قرار داده است.