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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

به مناسبت دهه فجر؛

برگزاری ۵۳ برنامه فرهنگی در چهارمحـال و بختیـاری

برگزاری ۵۳ برنامه فرهنگی در چهارمحـال و بختیـاری

شهرکرد- معاون فرهنگی و امور جوانان سازمان ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری ۵۳ ویژه برنامه فرهنگی در چهارمحـال و بختیـاری به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، علی نادری با اشاره به برگزاری ۵۳ برنامه فرهنگی در چهارمحـال و بختیـاری، اظهار داشت: علاوه بر برنامه های تشکل ها، سیاست گذاری فرهنگی در برنامه های ورزشی از برنامه های این ایام بود که می توان به تهیه منشور اخلاقی رقابت های المپیاد ورزش همگانی استان اشاره کرد.

وی افزود: علاوه بر حضور تشکل ها در برنامه های گلباران قبور مطهر شهداء، برگزاری سمینار فرهنگی با عنوان «خانواده، ورزشو سلامت» ویژه مربیان، تشکل های مردم نهاد، ورزشکاران و مربیان از دیگر برنامه های روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه در استان است.

نادری بیان کرد با هدف گسترش فرهنگ ایثار در جامعه مراسم دیدار با چند تن از مدافعان حرم نیز در اداره کل ورزش و جوانان استان انجام می‌شود.

وی در ادامه حضور تشکل های مردم نهاد استان در برنامه ها را موجب ایجاد تحرک اجتماعی در اقشار مختلف دانست و بیان کرد: تشکل های مردم نهاد از بدنه اجتماعی و مردمی برخوردارند، می توانند موجب پیوند لایه اجتماعی مردم با بدنه اجرایی دولت شوند.

کد مطلب 4223067

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