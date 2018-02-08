راه آهن آستارا حلقه پیوند ایران به حمل و نقل جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش ظهر پنجشنبه در جریان ورود آزمایشی نخستین قطار باری جمهوری آذربایجان به آستارای ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه هایی چون راه آهن با منافع ملی گره خورده است و نباید هیچ مدیری با نگاه صرفا سازمانی به آن بنگرد.

وی با بیان اینکه همه بر اهمیت پروژه راه آهن آستارا-آستارا آگاهی و به جایگاه این شهرستان در سطح استان گیلان واقف است، افزود: دولت پیگیر جدی این پروژه است و ما نیز شاهد حضور و ارزیابی تجار و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در این زمینه هستیم.

وی عزم و اراده ملی دولت برای اجرای پروژه خط ریلی آستارا با توجه به ترسیم منافع ملی را یادآور شد و گفت: باید همه تلاش کنند تا مشکلات جزیی مانع اجرای آن نشود و باید پیش بینی ها و تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه مشکلات را داشته باشیم.

رنجکش خاطرنشان کرد: پروژه راه آهن آستارا- آستارا نه تنها می تواند شهرستان آستارا و استان گیلان را متحول کند بلکه پتانسیل متحول کردن ایران و کشورهای ذینفع را نیز دارد.

فرماندار آستارا تصریح کرد: این موضوع برای قدرت های اقتصادی دنیا کاملا مشهود و قابل لمس است و ما باید از این ظرفیت بوجود آمده به خوبی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت کشور به نحو شایسته استفاده های لازم را بر اساس برنامه ریزی های دقیق و کارآمد ببریم.

وی ضمن تاکید بر تسریع انجام این پروژه ملی و بین المللی ادامه داد: بحث زمان در این پروژه بسیار حائز اهمیت بوده زیرا زمان یکی از رکن های اساسی در تجارت جهانی می باشد و می تواند تحولات را چندین برابر کند.

رنجکش یادآورشد: راه آهن گیلان و راه آهن بین المللی آستارا-آستارا حلقه پیوند ایران به حمل و نقل جهانی است.