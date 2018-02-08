به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیدادی در مراسم آغاز پخش ساعته برنامه‌های صداوسیمای مرکز لرستان و افتتاح ۱۰۰ پروژه فنی این حوزه در لرستان در سخنانی در رسانه ملی شاهد اتفاقات خوبی در حوزه‌های مختلف صداوسیما هستیم اظهار داشت: این امر نیز در استان تحقق‌یافته است.

ضرورت نقد به‌دوراز تضعیف نظام

وی با تأکید بر اینکه رسانه عامل توسعه فرهنگی، افزایش احساس امنیت، توسعه اجتماعی، اقتصادی و ... است عنوان کرد: در حال حاضر ۲۶۰ کانال ماهواره‌ای در دنیا به زبان فارسی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اهداف نظام تبلیغ می‌کنند و این امر قدرت الهی و معنوی این نظام را نشان می‌دهد.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در ادامه سخنان خود یکی از ویژگی‌های مهم رسانه را پویایی آن عنوان کرد و گفت: این پویایی از طریق رسانه نیز به جامعه منعکس می‌شود و پویایی جامعه را تقویت می‌کند.

علی دادی با تأکید بر اینکه نقش رسانه اطلاع‌رسانی دستاوردها و همچنین در کنار نقد به‌دوراز قیل‌وقال، تضعیف حاکمیت و مدیریت است افزود: رسانه و صداوسیما باید وظیفه رسانه‌ای خود را که همان ایجاد پویایی در جامعه و حرکت به سمت پیشرفت جامعه بوده را دنبال کند.

راه‌اندازی ۱۰۰۰ ایستگاه دیجیتال در کشور

وی صداوسیما را بنیان‌گذار تمدن اسلامی عنوان کرد و گفت: ایران اسلامی امروز در حوزه‌های مختلف نانو، پزشکی و ... جزء کشورهای سرآمد در منطقه و جهان محسوب می‌شود.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با تأکید بر ضرورت وابستگی به تفکر انقلابی در رسانه و صداوسیما بیان داشت: امروز ایران اسلامی در تفکر و اقدام انقلابی و تبعیت از رهبری در جهان سرآمد است.

علی دادی در ادامه سخنان خود با اشاره به پخش ۲۴ ساعته برنامه‌های صداوسیمای مرکز لرستان عنوان کرد: برای تحقق اهداف مدنظر در این رابطه باید همه توان و تلاش مجموعه صداوسیمای مرکز لرستان برای جلب رضایت مخاطبان به کار گرفته شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به حوزه فناوری در کشور و همچنین در حوزه صداوسیما بیان داشت: امروز بیشترین نیاز ما در کشور به حوزه فناوری بوده و این در حالی است که ۴۵ درصد از جمعیت بیکار کشور مربوط به رشته‌های فناوری است.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با تأکید بر اینکه تلاش ما توجه به مراکز صداوسیما در استان‌ها و تقویت آن‌ها است گفت: طی امسال هزار ایستگاه دیجیتال و ماهواره‌ای در سطح کشور راه‌اندازی شده است.