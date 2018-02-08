محدودیتی در ارائه تسهیلات حوزه عشایر وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر پنجشنبه در گردهمایی سران ایلات وطوایف عشایر سمنان به میزبانی جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی و عشایری کشور در مجلس شورای اسلامی تصویبشده است، ابراز داشت: محدودیتی برای ارائه تسهیلات حوزه عشایر وجود ندارد.
وی ضمن بیان اینکه عشایر میتوانند از تسهیلات زنجیره تولید گوشت برای بهبود وضعیت معیشت و رونق اقتصادی منطقه خود استفاده کنند، افزود: عشایر با داشتن ۲۴ میلیون راس دام بالغبر ۱۹۵ هزار تن گوشت کشور را تولید می کنند لذا با بهرهگیری از این فرصت و دریافت تسهیلات مناسب عشایر میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوار کمک کنند.
رئیس امور عشایر کشور بابیان اینکه طی دو سال گذشته یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به عشایر کشور پرداختشده است، ابراز داشت: ظرفیتهای مناسبی در حوزه عشایر وجود دارد که توجه به آن میتواند به توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری کمک کند، ۳۵ درصد تولیدات صنایعدستی کشور توسط عشایر انجام میشود که حمایت از آن میتواند در بهبود وضعیت معیشت آنها اثرگذار باشد.
قندالی یکی از مشکلات جدی پیرامون عشایر را خشکسالی و افت شدید منابع آبی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۶۰۰تانکر در سطح کشور کار آبرسانی به بخشهای عشایر را انجام میدهند اما تداوم این رویه در دراز مدت باعث بروز مشکلات خواهد شد لذا باید در حوزه بهسازی و لایروبی قنوات و احیای چاههای آب اقدامات موثر تری صورت گیرد.
وی بابیان اینکه عشایر با تولیدات خود مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند، ابراز داشت: با توجه به افزایش میزان راه دسترسی عشایر به بیش از ۹۵ درصد و برخورداری آنها از امکانات مطلوب، لذا این مهم میطلبد تا ادارات عشایر استان ها در جذب اعتبارات بیشتر به منظور فراهم کردن زیرساختهای لازم در حوزه اقتصادی و گردشگری توجه ویژه ای داشته باشند.
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