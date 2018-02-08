به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس فاطمی در مراسم آغاز پخش ۲۴ ساعته برنامه‌های صداوسیمای مرکز لرستان و افتتاح ۱۰۰ پروژه فنی در این حوزه در سخنانی اظهار داشت: ۲۴ ساعته شدن پخش برنامه‌های صداوسیمای مرکز لرستان کار سختی است و باید همه تلاش‌ها در این زمینه به کار گرفته شود.

برگزاری جشنواره تولیدات استانی صداوسیما

وی با تأکید بر ضرورت انتقال دستاوردهای انقلاب به نسل جوان از سوی رسانه‌ها و صداوسیما عنوان کرد: ۲۰ سال پیش تعداد شبکه‌های تلویزیونی کشور تنها سه شبکه بود و این در حالی است که با پیروزی انقلاب اسلامی تعداد این شبکه‌ها افزایش پیداکرده است.

رئیس مرکز سیمای استان‌های صداوسیما با تأکید بر اینکه صداوسیمای مرکز لرستان ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و استعدادهای درخشانی در آن مشغول به فعالیت هستند افزود: لرستان در حال حاضر قطب تولید انیمیشن در کشور است و در این حوزه جزء استان‌های برتر قرار دارد.

فاطمی از برگزاری جشنواره تولیدات استانی صداوسیما در سال آینده خبر داد و گفت: در این راستا باید مراکز استان‌ها اقدام به ساخت و تولید سریال در حوزه‌های مختلف کنند.

وی بابیان اینکه از بین مراکز صداوسیمای استان‌ها، صداوسیمای لرستان جزء چهار انتخاب اصلی مخاطبان و همچنین جزء هفت شبکه پرمخاطب در استان‌ها به شمار می‌آید گفت: توجه به حوزه مستندسازی باید در استان‌ها به‌خصوص در لرستان باوجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی که دارد در دستور کار قرار گیرد.

ساخت مستند شهدای مدافع حرم

رئیس مرکز سیمای استان‌های صداوسیما با اشاره به ساخت مستند ۴۰ سردار شهید کشور بیان داشت: سردار «بروجردی» از سرداران شهید کشور بوده که می‌طلبد مستند این سردار شهید از سوی صداوسیمای مرکز لرستان ساخته شود.

فاطمی همچنین با اشاره به ساخت مستند ۴۰ حکیم انقلاب در کشور بیان داشت: در بین این مستندها باید حداقل یک یا دو حکیم انقلاب لرستان وجود داشته باشد و باید صداوسیمای مرکز لرستان اقدام به تولید این مستند در استان کند.

وی همچنین با اشاره به ساخت مستند روحانیون و مساجد در کشور نیز گفت: لرستان دارای علمای فراوانی ازجمله آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله کمالوند و ... بوده که می‌طلبد مستند علما و روحانیون لرستان نیز ساخته شود.

رئیس مرکز سیمای استان‌های صداوسیما همچنین از ساخت یک مستند در رابطه با شهدای مدافع حرم از سوی استان‌های مختلف طی سال آینده خبر داد و گفت: در هفته دفاع مقدس سال آینده از این مستندها رونمایی خواهد شد.