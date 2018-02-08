بازار کار اردبیل نیازمند مهارت آموزی است/برگزاری۷ هزار نفر- دوره

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورقلی بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت دوره‌های مهارت‌آموزی در اردبیل تصریح کرد: با هدف پاسخ به این نیاز سالانه تعهد مهارت آموزی گروه های مختلف را بر عهده می گیریم.

وی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای روند رو به رشدی دارد، اضافه کرد: در سال جاری برگزاری دوره برای سه میلیون و ۳۷۰ هزار و دو نفر- ساعت و ۱۱ هزار دو نفر- دوره را متعهد شدیم.

به گفته مدیر کل فنی و حرفه ای استان در ۹ ماهه امسال آموزش به میزان یک‌میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۵ مورد نفر- ساعت برابر با ۵۹ درصد از برنامه پیش بینی شده و هفت هزار و ۱۰۰ مورد نفر- دوره برابر با ۶۹ درصد از برنامه پیش بینی شده برگزارشده است.

وی افزود: از این میزان بیشترین استقبال در مشارکت افراد در بین اصناف و سکونتگاه‌های غیررسمی مشاهده می‌شود و تمامی برنامه‌های آموزشی و حتی فراتر از آن محقق شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تأکید کرد: در تعداد دوره‌های برگزارشده نیز در بخش آموزش عشایری و اصناف تمامی تعهدات عملیاتی شده است.

پورقلی تأکید کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به اقشار مختلف از جمله زندان‌ها، پادگان‌ها، روستاییان و عشایر، صنایع، اصناف و سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه می‌شود.

به گفته مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان علاوه بر این آموزش‌هایی در جهاد دانشگاهی و همچنین شیوه استاد شاگردی نیز ارائه می‌شود.