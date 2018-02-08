ترافیک در کندوان و هراز سنگین است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، تردد مسیر جنوب به شمال محدوده هزارچم تا مرزن اباد نیمه سنگین و وضعیت جوی محدوده هزارچم همراه با مه گرفتگی است و در محورهراز تردد (از جنوب به شمال ) در محدوده پلورتا گزنک سنگین ووضعیت جوی ابری است.

وی افزود: همچنین ترافیک در محور سوادکوه و کیاسر و کناره عادی و روان است و وضعیت جوی در محور سوادکوه ابری و مه آلودگی در گدوک، بارش پراکنده در کیاسر و بارش پراکنده در کناره است.