  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران:

ترافیک در کندوان و هراز سنگین است

ترافیک در کندوان و هراز سنگین است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک در محور هراز و کندوان را سنگین اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، تردد مسیر جنوب به شمال محدوده هزارچم تا مرزن اباد نیمه سنگین و وضعیت جوی محدوده هزارچم همراه با مه گرفتگی است و در محورهراز تردد (از جنوب به شمال ) در محدوده پلورتا گزنک سنگین ووضعیت جوی ابری است.

وی افزود: همچنین ترافیک در محور سوادکوه و کیاسر و کناره عادی و روان است و وضعیت جوی در محور سوادکوه ابری و مه آلودگی در گدوک، بارش پراکنده در کیاسر و بارش پراکنده در کناره است.

کد مطلب 4223105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها