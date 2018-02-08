به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی قدرتی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه دورههای آموزشی پیشگیری از طلاق و ارتقای مهارتهای زندگی ویژه خانوادههای زندانیان دامغان ضمن بیان اینکه ماهواره و فضاهای مجازی یک تهدید جدی است که باید بیش از گذشته درباره آنها هوشیار باشیم، تأکید کرد: سبک زندگی اسلامی و قرآنی بهترین راه برای تحکیم بنیان خانوادهها است که از طریق ترویج سیره اهلبیت (ع) را صورت میگیرد.
وی افزود: ریشه برخی از مشکلات امروز خانوادهها در استفاده از فضای مجازی است جایی که دشمن به خانههای ما ورود پیداکرده و درصدد سست کردن ایمان و اعتقادات جوانان ما برآمده است.
معاون سلامت و اصلاح تربیت اداره کل زندانهای استان سمنان بابیان اینکه طلاق از دیدگاه دین مبین اسلام بهشدت محکوم است افزود: با تقویت بنیان خانواده میتوان طلاق را در جامعه کاهش داد و بجای آن امنیت و آرامش را به کانون گرم خانوادهها بازگرداند.
قدرتی ضمن گرامیداشت فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: ملت ایران با اعتقاد به دین اسلام، ایمان قوی و با رهبریهای امام راحل به پیروزی دست یافتند و امروز چهلمین سال پیروزی انقلاب را در سایه وحدت و اتحاد جشن میگیرند لیکن باید گفت حضور پرشکوه مردم در تمامی عرصهها و صحنههای داخلی چشم دشمنان را کور و به جهانیان ثابت کرده که مردم ما پشتیبان ولایت هستند.
نظر شما