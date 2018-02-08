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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۵

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

بارش برف برای مناطق غربی اصفهان پیش بینی می شود

بارش برف برای مناطق غربی اصفهان پیش بینی می شود

اصفهان - رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش برف برای مناطق غربی استان پیش بینی می شود.

حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احتمال بارش باران و برف در مناطق غربی استان اصفهان وجود دارد.

وی بیان داشت: همچنین در ارتفاعات استان نیز شاهد بارش برف خواهیم بود.  

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان که شرایط هوا را در شهر اصفهان برای جمعه و شنبه پایدار اعلام کرد، افزود: دمای هوا در این چند روز تغییر محسوسی نخواهد داشت و تا سه روز آینده با افزایش دما بین سه تا چهار درجه روبرو خواهیم بود.

وی ادامه داد: از سه شنبه هفته آینده سامانه جدید وارد استان می شود و در روز چهارشنبه این سامانه اوج می گیرد.

خدابخش با اشاره به اینکه در نواحی شمال شرقی و بخش هایی از غرب که به مرکز نزدیک تر هست احتمال بارندگی وجود دارد، اضافه کرد: ناپایداری نسبی را خواهیم داشت و پیش بینی بارش‌های پراکنده در نواحی مرکزی می شود.

کد مطلب 4223115

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