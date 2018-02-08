ظلم ستیزی ودفاع از مظلوم از ارزش های انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا ظهر امروز در مراسم گرامیداشت قیام مردم سیستان علیه رژیم پهلوی در ۱۹ بهمن سال ۱۳۳۰ که باحضور ائمه جمعه، فرمانداران، مسئولین و اقشار مختلف مردم سیستان در مصلی المهدی زابل برگزار شد، اظهارداشت: پیروزی انقلاب اسلامی پیروزی حزب الله بر حزب شیطان بود و دهه فجر صرفأ یک جشن برای پیروزی نیست.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در میدان در اینگونه مراسم ها موضوعیت دارد، افزود: مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدند که برای گرفتن حق خود باید قیام کنند و در مقابل ظلم وستم ایستادگی کنند.

امام جمعه زابل با اشاره اینکه دهه فجر به واقع یوم الله است، بیان داشت: قدرت خداوند متعال در این روزها بروز پیدا کرد و اینک پس از گذشت ۴۰سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی به راستی باید این روزها را یوم الله نامگذاری کرد.

وی بااشاره به اینکه ظلم ستیزی وایستادگی در مقابل ستم از ارزش های مهم انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: این دو ویژگی از شاخصه های مهم مردم دارالولایه سیستان در قیام ۱۹ بهمن ۱۳۳۰ نیز بوده است.

وی با اشاره اینکه انقلاب اسلامی بدون تکیه بر هیچ ابرقدرتی به پیروزی رسید، تصریح کرد: خوشبخانه امروز ایران اسلامی معادله ای محوری در تحولات جهانی رقم زده و تمامی معادلات دشمن را به هم ریخته است.

کیخا با تأکید اینکه جمهوری اسلامی از آن مردم است، گفت: در نظام اسلامی این مردم هستند که تصمیم می گیرند و نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، روسای قوای سه گانه و حتی رهبر را انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: قانون اساسی را مردم تصویب کردند وجهموری اسلامی بودن را نیز مردم آگاه و بصیر انتخاب کردند پس همه چیز در دست مردم است ونقطه اقتدار و رمز موفقیت کشور نیز همین حضور همیشگی مردم در صحنه است.

وی خاطرنشان کرد: مردم منطقه سیستان در طول تاریخ قیام های ارزشمندی را شکل داده اند که در این راستا می توان به قیام و خون خواهی آن ها بعد از واقعه عاشورا اشاره کرد.

امام جمعه زابل با بیان اینکه دشمنان درتلاش هستند تا جوانان ومسئولین ما را از ارزش های انقلاب منحرف کنند، تصریح کرد: دشمنان روی جوانان و مسئولین ما برنامه ریزی کرده اند وآرزویشان این است که مسئولینی در جمهوری اسلامی روی کار باشند که درد و مشکلات مردم را متوجه نشوند.